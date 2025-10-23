Ricarda Lang: Erfolgreich abnehmen – mit diesen Tricks hat sie es geschafft

Hinweis: Eine erste Version dieses Artikels wurde ursprünglich im Januar 2025 veröffentlicht. Wir spielen den Text wegen hoher Nachfrage aktuell noch einmal aus.

Ricarda Lang hat das geschafft, was sich viele Menschen wünschen: Sie hat über wenige Monate viel Gewicht verloren. Doch wie hat die Grünen-Politikerin das geschafft? In einem Interview mit dem Zeit Magazin hat sie nun Antworten gegeben. Demnach war das Abnehmen seit letztem Frühjahr geplant - und „harte Arbeit“, wie sie klarstellt.

Mit diesen Maßnahmen hat Ricarda Lang abgenommen

Laut Lang ist ihr Gewichtsverlust eine Kombination mehrerer Faktoren. Die Ernährung scheint der Schlüssel zu sein. „Ich esse viel weniger unterwegs, weil ich nicht mehr von morgens bis abends im Zug sitze“, verriet Lang. Der Rücktritt vom Parteivorsitz der Grünen im September 2024 habe ihr Abnehmprogramm etwas „einfacher“ gemacht. Weniger Reisen, mehr Zeit - auch zum Kochen.

Lang nimmt sich privat mehr Zeit für das Thema Ernährung, die sie „mit Händen und Klauen“ verteidigt. „Ich komme zu Hause jetzt zum Kochen, mache mir leckere Sachen, auf die ich Bock habe, gehe öfter selbst einkaufen“, erklärte Lang. Außerdem versuche die 31-Jährige „mehr und besser zu schlafen“ und „weniger und bewusster Alkohol zu trinken“.

Die Abnehmformel von Ricarda Lang zusammengefasst:

Weniger unterwegs essen.

Selbst kochen, selbst einkaufen.

Weniger und bewusst Alkohol trinken.

Mehr und besser schlafen.

Auch interessant: Ralph Siegel hat 36 Kilogramm in drei Monaten abgenommen. Das gelang ihm auch mithilfe einer Abnehmspritze.

Warum wollte Ricarda Lang abnehmen?

Als Parteivorsitzende stand Ricarda Lang im Rampenlicht - und musste immer wieder Anfeindungen über sich ergehen lassen. Im Zeit-Interview betont sie, dass es ihr bewusst sei, dass sie als Politikerin einiges aushalten muss. Sie könne auch gut damit umgehen, wenn sie als „dämlich“ oder „doof“ bezeichnet werde. Aber wenn einem jemand schreibe: „Du fettes Miststück, ich will dich in meinem Keller aufhängen, halbtot prügeln und dann zuschauen, wie du ausblutest“, dann sei das nichts, woran man sich gewöhnen und was man aushalten müsse.

Trotzdem habe Lang nicht wegen des äußeren Drucks abgenommen. „Es war keine Reaktion auf die Kommentare und Abwertungen im Netz“, stellte sie klar. Viel mehr ging es ihr um die eigene Gesundheit. „Ich habe einen Job, der wahnsinnig auslaugt, und ich will ihn noch ein paar Jahre machen. Da sollte ich ein bisschen mehr auf mich achten. Ich habe gedacht, du kannst dich jetzt zehn Jahre kaputt arbeiten, und dann stehst du halt mit 40 oder mit 50 wie ein Wrack da. Oder du fängst an, dich zu fragen: Was ist gut für dich, wie fühlst du dich wohl, wie kannst du gesund bleiben in diesem Job.“

Nach ihrem Rücktritt als Parteivorsitzende sitzt Lang weiterhin im Bundestag. Für diesen kandidierte sie auch bei der Bundestagswahl 2025. Im Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg kandidierte Lang erneut und schaffte über die Landesliste den Einzug in den 21. Deutschen Bundestag. Dort ist sie laut bundestag.de Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales sowie im Haushaltsausschuss.

Abnehmen: Hat Ricarda Lang Angst vor dem Jo-Jo-Effekt?

Lang hat sich zum ersten Mal in ihrem Leben intensiver mit dem Abnehmen und einer Diät auseinandergesetzt. Nach ihrem großen Erfolg ist ihr bewusst, dass sie „der Jo-Jo-Effekt ereilen“ kann. „Aber die wichtigste Veränderung hat nichts mit dem Gewicht zu tun: Ich plane meinen Tag selbst und teile mir meine Zeit besser ein“, stellte Lang fest.