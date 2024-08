Ricezempic: Hilft das Trinken von Reiswasser wirklich beim Abnehmen?

Auf dem asiatischen Kontinent erfüllt Reis laut dem Deutschlandfunk als wichtigstes Grundnahrungsmittel eine lebensnotwendige Funktion. Doch auch in unseren Breitengraden gehört das fernöstliche Getreide seit vielen Jahren zu einer abwechslungsreichen Beilage auf dem Teller. Zudem gilt Reis gleich nach der Kartoffel als gesunde Alternative zu Nudeln und Pasta. Auch die sogenannte Reis-Diät machte bereits von sich reden.

Auf der Video-Plattform Tiktok erlebt Reis - genauer gesagt Reiswasser - derzeit allerdings einen so wohl noch nie dagewesenen Höhenflug. Es nennt sich „Ricezempic“ und soll ungemein bei einer Diät helfen. Wissenschaftlich ist das schnell erklärt. Doch die Sache hat einen gewaltigen Haken - Stichwort: gesundes Abnehmen.

Tiktok-Trend „Ricezempic“: Das neue Abnehm-Wundermittel?

Laut Focus Online setzt sich der Trend-Begriff „Ricezempic“ aus dem englischen Wort für Reis („rice“) und dem Namen „Ozempic“ zusammen. Letzterer ist als Markenname für eine „Abnehmspritze“ bekannt, die eigentlich als Mittel gegen Diabetes auf den Markt gebracht wurde und trotz teils heftiger Nebenwirkungen als eine Art Diät-Wundermittel gilt.

Ähnlich effektiv soll nun auch Reiswasser sein, glaubt man den meist jungen Tiktokerinnen. Doch was ist mit Reiswasser eigentlich gemeint?

Was ist Reiswasser?

Reiswasser ist simpel gesagt Wasser, das aus Reiskörnern gewonnen wird. Die meisten dürften es schon einmal beim Kochen gesehen haben, denn es entsteht auf dem einfachsten Weg, wenn man Reis wäscht. Laut dem Tiktok-Trend „Ricezempic“ soll dieses Wasser aber eben nicht im Abfluss, sondern abgezapft in einem Glas landen. Nun fehlt laut den selbst ernannten Diät-Experten auf Tiktok nur noch ein Schuss Zitrone, und das Reiswasser ist fertig zum Verköstigen. Wenn die Sache nur nicht einen gewaltigen Haken hätte.

Tiktok-Trend „Ricezempic“: Gesundheitlich wegen hoher Arsen-Belastung nicht zu empfehlen

Denn Reis sollte man schließlich aus einem ganz bestimmten Grund vor dem Kochen waschen. Die Hygiene-Maßnahme hat mit einem Halbmetall zu tun, dem anorganischen Arsen, und laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung in „relativ hoher“ Konzentration in Reis und Reiseprodukten vorkommt.

Das Problem: In der Forschung wird anorganisches Arsen seit Längerem eine krebserregende Wirkung nachgesagt. Dass ein erhöhter Verzehr von Reiswasser und damit Spuren von Arsen gesundheitliche Risiken birgt, ist demnach kaum von der Hand zu weisen, denn „eine gesundheitlich unbedenkliche Aufnahmemenge konnte bislang nicht abgeleitet werden“, so das Bundesinstitut in einer Infobroschüre.

Genau dieses Wasser soll aber nun laut einem Tiktok-Trend abgezapft und täglich getrunken werden. Doch wie steht es neben den gesundheitlichen Risiken mit den Abnehm-Effekten von Reiswasser, taugt es wirklich für eine Diät, wie einem Tiktoker weismachen wollen?

Hilft Reiswasser wirklich beim Abnehmen?

Dass Reiswasser einen positiven Effekt beim Abnehmen haben kann, lässt sich wissenschaftlich schnell belegen. Grund ist die sogenannte „resistente Stärke“, die laut der Apotheken Umschau beim Einweichen von Reis entsteht. Sie unterstütze vor allem das Sättigungsgefühl. Professorin Christina Holzapfel, Ernährungswissenschaftlerin an der Hochschule Fulda und an der Technischen Universität München, erklärte gegenüber dem Gesundheitsmagazin: „Resistente Stärke macht satt, ist überwiegend unverdaulich und verhält sich damit wie ein Ballaststoff. Ballaststoffreiche Lebensmittel fördern die Sättigung und können hilfreich sein fürs Abnehmen.“

So verhindere man den unliebsamen Jojo-Effekt, der bei einer Diät die gewünschten Ergebnisse nach einer gewissen Zeit ins Gegenteil verkehrt. Doch wegen der problematischen Arsen-Belastung sei vom Reiswasser-Trend abzuraten. Stattdessen empfiehlt die Expertin, andere ballaststoffreiche Nahrungsmittel vorzuziehen. Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte oder auch Eiweiß-Shakes würden ähnlich satt machen wie die Stärke im Reis. „Und wenn ich zum Frühstück Naturjoghurt mit Obst und Haferflocken esse, habe ich bei recht geringer Kalorienzahl ebenfalls eine sättigende Wirkung“, so die Expertin.