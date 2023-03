Tatort-Schauspieler Robert Gallinowski mit 53 Jahren gestorben

Im Alter von 53 Jahren ist der Schauspieler Robert Gallinowski gestorben. Er spiele in mehreren "Tatorten", bei "Polizeiruf 110", "Kommissar Stolberg" und "Der Alte" mit.

Der Schauspieler Robert Gallinowski ist überraschend im Alter von 53 Jahren gestorben. Das sagte seine Agentin am Dienstagabend in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Gallinowskis Todesursache ist bislang nicht bekannt. Seine Agentur veröffentlichte auf ihrer Homepage ein Schwarz-Weiß-Bild des Schauspielers und schrieb dazu: "Ach, Robert (1969 - 2023), du wirst fehlen."

Robert Gallinowski ist tot: Er war Schauspieler, Hörspielsprecher und Lyriker

Gallinowski war vor der Kamera oft in der Rolle des harten Kerls zu sehen. Im Film "Nackt unter Wölfen" verkörperte er zum Beispiel den SS-Hauptsturmführer Robert Kluttig. Bekannt geworden ist er unter anderem durch seine Auftritte in Fernsehreihen wie " Polizeiruf 110", "Kommissar Stolberg" und "Der Alte". Zudem spielte der gebürtige Aachener in mehreren "Tatorten" mit.

Auch im Theater war er immer wieder zu sehen. Besonders oft stand er in Berlin auf der Bühne, so etwa im Deutschen Theater ("Einsame Menschen"). Er hatte seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin absolviert – unter anderem bei der Schauspielerin Angela Winkler.

Als Hörspielsprecher ist er unter anderem in den Hörbüchern "Die Nacht der Raben" von Ann Cleeves, "Außen und Innen" von Rhiannon Tise sowie "Tod im Namen Gottes" von Irene Geuer und Paul Elmar Jöris zu hören. Er arbeitete auch als Lyriker. 2012 veröffentlichte er einen Gedichtband unter dem Titel "Zwischen Herz und Schlag". Zudem trug er seine Gedichte in Lesungen vor.

Robert Gallinowski war mit Schauspielerin Dagmar Manzel verheiratet

Gallinowski lebte in Berlin. Eine seiner Leidenschaften war auch die Malerei. Immer wieder gab es Ausstellungen mit seinen Werken. 2010 war er an der Aachener Kunstroute beteiligt. Bis 2016 war Gallinowski mit der Schauspielerin Dagmar Manzel verheiratet. (mit dpa)

