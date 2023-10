Polizei nimmt zweiten Verdächtigen nach Fällung des Robin-Hood-Baums fest

Ein Baum am Hadrianswall in England, der im Film "Robin Hood" Berühmtheit erlangte, wurde illegal gefällt. Wahrscheinlich war Vandalismus im Spiel.

Ein berühmter Berg-Ahorn am Hadrianswall, einer alten römischen Grenzbefestigungsanalage in Nordengland, ist illegal gefällt worden. Der Baum war durch den Hollywood-Film "Robin Hood – König der Diebe" mit Kevin Costner bekannt geworden. Die Polizei hat am Donnerstag einen 16-Jährigen wegen des Tatverdachts der Sachbeschädigung festgenommen und setzte ihn gegen eine Kaution später wieder auf freien Fuß. Angaben zum möglichen Motiv machten die Ermittler zunächst nicht. Womöglich kann der Baum aber gerettet werden.

Der Berg-Ahorn ist auch als "Robin-Hood-Baum" bekannt

Der Baum war auch als "Robin-Hood-Baum" bekannt. In einer Szene aus dem Film von 1991 verteidigt Robin Hood, gespielt von Kevin Costner, einen Jugendlichen, der sich vor Schergen in den Baum geflüchtet hatte.

Die Naturschutzorganisation National Trust, die den Nationalpark Northumberland verwaltet, vermutet Vandalismus. Ein Sprecher der Organisation sagte, man wisse, wie beliebt der ikonische Baum in der Region, im Land und bei allen Besuchern gewesen sei. Die Polizei ermittelt nun mit Hilfe von National Trust.

"Die sinnlose Zerstörung von etwas, das zweifellos ein weltbekanntes Wahrzeichen - und ein lokaler Schatz - ist, hat zu Recht Schock, Horror und Wut im ganzen Nordosten und darüber hinaus ausgelöst", sagte Detective Chief Inspector Rebecca Fenney-Menzies von der Northumbria Police.

Robin-Hood-Baum: Mit einem Schnitt abgetrennt

Auf Bildern ist zu sehen, dass der mächtige Berg-Ahorn mit einem sauberen Schnitt kurz über dem Boden abgetrennt worden war. Der Baum stand in einer Senke – der sogenannten Sycamore Gap – und war ein beliebtes Fotomotiv. Nun liegt der Stamm über den Hadrianswall gestreckt.

Menschen fotografieren einen gefällten Baum am Hadrianswall in Nordengland. Ein berühmter Baum, der durch den Hollywood-Film "Robin Hood – König der Diebe" mit Kevin Costner bekannt wurde, ist illegal gefällt worden. Foto: Owen Humphreys, dpa

Die Mauer war von den Römern im zweiten Jahrhundert nach Christus gebaut worden, zum Schutz vor Angriffen aus dem Norden sowie zur Kontrolle von Handelswegen. Überreste ziehen sich durch die hügelige Landschaft nahe der englisch-schottischen Grenze und gelten als beliebtes Wanderziel.

Möglicherweise kann der Baum am Hadrianswall gerettet werden

Am Freitag verkündete der Leiter des National Trust, Andrew Poad, laut dem Fernsehsender ORF , dass der Baum möglicherweise gerettet werden könne. Hintergrund ist, dass er sehr gesund sei und die Möglichkeit bestünde, dass aus seinem Stumpf Triebe als Stockausschlag wachsen könnten. Bis ein ähnlicher Wuchs erreicht sei, dürfte es aber 150 bis 200 Jahre dauern, sagte ein Experte der BBC zufolge.

Der Robin-Hood-Baum galt als Symbol Nordostenglands

Der örtliche Parlamentsabgeordnete Guy Opperman bezeichnete den Baum als Symbol von Nordostengland. Hunderte von Jahre stand er. Bei seiner Fällung handele sich in jedem Fall um einen kriminellen Akt. Selbst, wenn die Polizei den Schuldigen nicht schnappe.

Dem Nachrichtensender Sky News zufolge versprach ein Pub in der Nähe freie Kost im Wert von 2000 Pfund (umgerechnet 2300 Euro) für Hinweise, die zur Ergreifung und Strafverfolgung von Beteiligten führen.

Am Freitag teilte die Polizei mit, einen zweiten Verdächtigen festgenommen zu haben. Der Mann sei zwischen 60 und 70 Jahre alt. (mit dpa)