"Rock am Ring" 2022: Alles rund um Line-up, Live-Stream, Tickets, Termin und Camping

Im Sommer 2022 findet wieder das "Rock am Ring" Festival auf dem Nürburgring statt. Hier finden Sie alle Infos rund um Line-up, Übertragung im Live-Stream, Bands, Tickets, Termin, Camping und Parken.

Nachdem in den letzten zwei Jahren coronabedingt so gut wie keine Festivals stattgefunden haben, geht es im Frühjahr 2022 wieder los. Auch das beliebte Rock-Festival "Rock am Ring" findet im Sommer 2022 wieder statt.

Seine Premiere hatte "Rock am Ring" im Jahr 1985 mit dem Gedanken ein einmaliges Festival zu veranstalten. Doch weil es so gut lief, fand das Event bis heute so gut wie jedes Jahr statt und hat sich mittlerweile als größtes Rockfestival Deutschlands etabliert. Bis 2014 war der Austragungsort immer der Nürburgring in der Eifel. In den Jahren 2015 und 2016 fand die Rock-Veranstaltung aufgrund von einer Vertragskündigung seitens des Rennstrecken-Betreibers zweimal in Mending, Rheinland-Pfalz statt, bevor sie 2017 zum Nürburgring zurückkehrte.

Wann und wie findet "Rock am Ring" 2022 statt? Welche Künstler und Bands sind im Line-Up? Wir haben alle Infos auch zu Tickets, Termin, Camping, Anreise und Parken in diesem Artikel für Sie zusammengefasst. Hier erfahren Sie auch, wie die Übertragung im Live-Stream vor sich geht.

Wann findet "Rock am Ring" statt? Der Termin 2022

Seither bringt das Rock-Festivals seine Fans Ende Mai oder im Juni für zwei bis vier Tage - in den letzten Jahren etablierten sich drei - zum Tanzen und Feiern. Auch 2022 erweckt "Rock am Ring" den Nürburgring am Wochenende vom 3. bis zum 5. Juni für drei Tage zum Leben.

Tickets für das Rock-Festival 2022

Wenn Sie Teil des Rock-Geschehens auf der Rennstrecke sein möchten, benötigen Sie Tickets, die Sie über die Internet-Seite des Veranstalters, aber auch bei den üblichen Ticket-Anbieter erwerben können. Ohne Camping oder Parken stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Auswahl:

Ticket Preis Weekend Festival Ticket (Freitag bis Sonntag) 209,00€ Day Festival Ticket Freitag 110,00 € Day Festival Ticket Samstag 110,00 € Day Festival Ticket Sonntag 110,00 €

Die Preise entsprechen den Angaben der offiziellen Website zum Zeitpunkt Ende April.

"Rock am Ring" im Juni 2022: Camping und Parken

Wenn Sie zusätzlich zum Ticket vor Ort Campen oder Parken möchten, so bietet der Veranstalter verschiedene Konditionen an.

Parken und Shuttle

Möglich sind sogenannte "Day Parking Tickets" für einzelne Tage, aber auch fürs ganze Wochenende gibt es eine Option. Alle Tickets zum Parken enthalten bereits den Shuttle zum Festival-Gelände.

Camping

Auch beim Campen gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche alle für den gesamten Zeitraum von Mittwoch, den 1. Juni bis Montag den 6. Juni gültig sind. Hier können Sie sich zwischen "Caravan Camping", "General Camping", "Green Camping" und "Rock'n'Roll Camping" entscheiden.

Line-Up bei "Rock am Ring" 2022: Bands und Künstler

Beim "Rock am Ring" Festival treten jährlich bekannte Künstler und Bands der Rock-Szene, aber auch viele weitere auf. Wir haben Ihnen hier das Line-Up 2022 als Übersicht vorbereitet:

Freitag, 3. Juni 2022

Green day

102 boyz

Akuma Six

August Burns Red

Red Broilers

Danko Jones

Donots

Fire from the Gods

Jan Delay & Disko No. 1

Måneskin

Marteria

Masked Wolf

Scooter

Serious Klein

Spirit

Box

SSIO

Stick to your Guns

The Murder Capital

The Offspring

Trettmann

Unprocessed

Weezer

You Me At Six

Samstag, 4. Juni 2022

Muse

Alligatoah

Baroness

Boston Manor

Casper

Code Orange

Deftones

Devin Townsend

Die Kassierer

Don Broco

Ego Kill Talent

Fever 333

Gang Of Youth

Sice Nine Kills

Kafvka

Kodaline

Lewis Capaldi

Mastodon

Placebo

RIN

Schimmerling

Schmutzki

Sportfreunde Stiller

Toxpack

Turnstile

Sonntag, 5. Juni 2022

Volbeat

100 Gecs

A Day To Remember

Airbourne

Beatsteaks

Billy Talent

Black Veil Brides

Boys Noize

Bullet For My Valentine

Bush

Daughtry

Digitalism

Donna Missal

Drangsal

Grandson

Korn

Myles Kennedy

Royal Republic

Shinedown

Skynd

Tempt

The Faim

Tremonti

"Rock am Ring" 2022: Übertragung im Live-Stream bei RTL+

Der Streaming-Anbieter RTL+ wird das Festival live und exklusiv übertragen. Kostenlos und frei zugänglich ist das auf der Website von RTL+ möglich. Und natürlich können auch die Abonnenten von RTL+ Premium dabei sein. Das kostet im Moment 4,99 Euro im Monat, wobei allerdings die ersten 30 Tage laut Anbieter gratis sind.

Anreise: So kommen Sie zum "Rock am Ring" Festival 2022

Bei der Anreise zum Rock-Festival gibt es verschiedene Möglichkeiten.

ÖPNV:

Der Veranstalter hat Shuttle-Busse organisiert, die ab und zu den Bahnhöfen Koblenz Hbf, Köln Deutz und Bonn Hbf verkehren. Genauere Infos zu den Abfahrtzeiten finden Sie auf der Website von "Rock am Ring".

Flugzeug:

Zusätzlich gibt es auch einen Sonderbus als Verbindung zum Flughafen Köln / Bonn (CGN).

Auto:

Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, gibt es je nach Startpunkt verschiedene Ausfahrten und Wege. Ab dem Festival-Gebiet werden Sie dann von Mitarbeitern geleitet.