"Rock am Ring" 2023 live im Stream: Alle Infos zur Übertragung

Auch 2023 geht "Rock am Ring" wieder über die Bühne. Läuft das Festival im Live-Stream? Hier erfahren Sie alle Infos rund um Übertragung und Sendetermine.

Das Rockfestival, welches für viele mittlerweile schon zu einer Art Tradition geworden ist, geht auch 2023 wieder in eine neue Runde. Vom 2. bis 4. Juni 2023 laden die Veranstalter auf den Nürburgring zu "Rock am Ring", einem der größten deutschen Festivals, ein. Das Programm klingt wie gewohnt vielversprechend: Neben Limp Bizkit, Bring Me The Horizon oder Kings Of Leon sind auch einige deutsche Bands wie Die Toten Hosen, Giant Rooks und K.I.Z vertreten.

Sie können bei "Rock am Ring" 2023 am Nürburgring nicht live dabei sein? Möchten Sie die Acts trotzdem nicht verpassen und live auf der Bühne sehen? Kein Problem! Genau wie letztes Jahr wird das Festival auch 2023 wieder im Live-Stream übertragen. Wo Ihnen der Live-Stream zur Verfügung gestellt wird, ob Kosten damit verbunden sind und wie die Sendetermine liegen, verraten wir Ihnen hier in diesem Artikel.

"Rock am Ring" 2023: Wo läuft die Übertragung im Live-Stream?

Wer das Festival nicht live vor Ort miterleben kann, hat die Chance auf einen kostenlosen Live-Stream auszuweichen. Möglich macht das der Streaming-Anbieter RTL+. Nach Angaben der offiziellen Website von "Rock am Ring" 2023 gibt es das komplette "Rock am Ring"-Programm von Freitag, den 2. Juni 2023 bis Sonntag, den 4. Juni 2023 im Live-Stream bei RTL+ zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abonnement wird nicht benötigt. Die Streaming-Plattform RTL+ kann entweder im Webbrowser auf RTL+ oder über die gleichnamige App abgerufen werden.

Wie liegen die Sendetermine von "Rock am Ring" 2023 auf RTL+?

"Rock am Ring" geht 2023 vom 2. bis 4. Juni über die Bühne. Das Rockfestival hat auf der dazugehörigen Internetseite bestätigt, dass das Programm über alle drei Tage hinweg auf RTL+ live im Stream zur Verfügung gestellt wird. Das Line-Up und die Tage, an denen die einzelnen Acts auftreten, stehen mittlerweile fest. Zu welcher Uhrzeit "Rock am Ring" 2023 jeden Tag startet und wann genau die Bands ihren großen Auftritt haben, wurde vom Festival bislang noch nicht bekannt gegeben. Daher können wir aktuell noch keine genauen Angaben rund um die Sendetermine auf RTL+ machen. Sobald hierzu nähere Informationen veröffentlicht werden, erfahren Sie es hier in diesem in diesem Artikel.

Hier haben wir das komplette "Rock am Ring"-Line-Up 2023 inklusive aller Bands für Sie aufgelistet:

Freitag, 02. Juni 2023:

Apache 207

AViVA

Bad Wolves

Badmómzjay

Bounty & Cocoa

Brutus

Employed To Serve

Fever 333

Finch

Flogging Molly

Foo Fighters

Giant Rooks

Jinjer

Juju

Limp Bizkit

Mehnersmoos

Meshuggah

Motionless In White

Pabst

Rise Against

Sam Tompkins

Set It Off

Silverstein

Touché Amoré

Yonaka

Yungblud

Samstag, 3. Juni 2023:

Blond

Bury Tomorrow

cleopatrick

Dead Sara

Evanescence

Gojira

Halestorm

Hollywood Undead

Hot Water Music

Incubus

K.I.Z

Kings Of Leon

Kontra K

Mantar

Nothing But Thieves

Nova Twins

Papa Roach

Provinz

Tenacious D

The Chats

The Distillers

The Menzingers

The Raven Age

VV

Sonntag, 4. Juni 2023: