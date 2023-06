"Rock am Ring" 2023: Line-up, Bands, Tickets - alle Infos zum Festival

"Rock am Ring" findet 2023 wieder statt. Hier kommen für Sie die Infos über Line-up, Bands, Spielplan, Tickets und Campen.

Endlich rockt es wieder am Ring! Nach einer Zwangspause 2020 und 2021 wird es um die kultige Auto-Rennstrecke in der Eifel seit dem vergangenen Jahr wieder laut. "Rock am Ring" 2023 steigt vom 2. bis 4. Juni 2023. Aus Sicht der Fans vom Nürburgring hängt diesem Event noch ein anderes Open Air ganz unten am Rock-Zipfel - " Rock im Park" am Nürnberger Dutzendteich nämlich. Same date, same acts, im Prinzip wenigstens. Nicht verwechseln! Das ganze Drum & Dran sowie die Tickets unterscheiden sich natürlich. Wir berichten hier ausschließlich über die Sause am Rand der Nordschleife.

Line-up bei "Rock am Ring" 2023 - welche Bands sind dabei?

Die Veranstalter haben das folgende Line-up angekündigt (Stand vom 25.01.2023):

Apache 207

Arch Enemy

Architects

AViVA

badmómzjay

Bad Wolves

Blond

Bounty & Cocoa

Boy Bleach

Boysetsfire

Bring Me The Horizon

Brutus

Bury Tomorrow

Cari Cari

Carpenter Brut

Brut Charlotte Sands

Cleopatrick

Dead Sara

Die Nerven

Die Toten Hosen

Employed To Serve

Evanescence

Fever 333

FiNCH

Five Finger Death Punch

Flogging Molly

Foo Fighters

Giant Rooks

Gojira

Halestorm

Hollywood Undead

Hot Water Music

Incubus

Jinjer

Juju

K.I.Z

Kings Of Leon

Kontra K

Lauren Sanderson

Limp Bizkit

Machine Gun Kelly

Maggie Lindemann

Mantar

Mehnersmoos

Meshuggah

Mod Sun

Motionless In White

NOFX

Nothing But Thieves

nothing,nowhere.

Nova Twins

Pabst

Papa Roach

Provinz

Rise Against

Sam Tompkins

Set It Off

Silverstein

Spiritbox

Steel Panther

Sum 41

Tenacious D

The Chats

The Distillers

Thees Uhlmann & Band

& Band The Menzingers

The Raven Age

The Warning

Three Days Grace

Touché Amoré

Turnstile

VV

Yonaka

Yungblud

Spielplan von "Rock am Ring" 2023

Der exakte Spielplan ist kein Geheimnis mehr - so sieht er aus:

Freitag, 2. Juni 2023

Utopia Stage

13.45 - 14.30 Uhr: Flogging Molly

15 - 15.45 Uhr: Jinjer

16.15 - 17 Uhr: Fever 333

17.30 - 18.20 Uhr: Jungblud

18.50 - 19.50 Uhr: Limp Bizkit

20.30 - 21.45 Uhr: Rise Against

22.45 - 00.45 Uhr: Foo Fighters

Mandora Stage

14.45 - 15.25 Uhr: Hot Milk

15.45 - 16.25 Uhr: Bounty & Cocoa

16.45 - 17.30 Uhr: Mehnersmoos

18 - 18.50 Uhr: Juju

19.20 - 20.15 Uhr: Badmómzjay

21 - 22.10 Uhr: Gaint Rooks

22.50 - 0 Uhr: Finch

00.45 - 02.15 Uhr: Apache

Orbit Stage

14.30 - 15 Uhr: Friends don't lie

15.20 - 15.55 Uhr: Yonaka

16.15 - 16.55 Uhr: Brutus

17.15 - 18 Uhr: Employed to Serve

18.25 - 19.10 Uhr: Touché Amoré

19.35 - 20.25 Uhr: Set it Off

20.50 - 21.45 Uhr: Motionless in White

22.15 - 23.15 Uhr: Silverstein

23.45 - 00.55 Uhr: Meshuggah

Samstag, 3. Juni 2023

Utopia Stage

14.30 - 15.05 Uhr: Blond

15.30 - 16.15 Uhr: Nothing But Thieves

16.45 - 17.35 Uhr: Provinz

18.05 - 19.05 Uhr: Incubus

19.35 - 20.45 Uhr: Tenacious D

21.20 - 22.30 Uhr: K.I.Z.

23.10 - 00.40 Uhr: Kings Of Leon

Mandora Stage

13.30 - 14.05 Uhr: Cleopatrick

14.25 - 15 Uhr: Bury Tomorrow

15.20 - 16.05 Uhr: Hot Water Music

16.30 - 17.15 Uhr: Halestorm

17.40 - 18.35 Uhr: Hollywood Undead

19.05 - 20.05 Uhr: Gojira

20.35 - 21.50 Uhr: Papa Roach

22.30 - 23.45 Uhr: Kontra K

00.25 - 01.45 Uhr: Evanescence

Orbit Stage

13.45 - 14.25 Uhr: The Raven Age

14.50 - 15.35 Uhr: Pabst

16 - 16.45 Uhr: The Foxies

17.10 - 17.55 Uhr: Boy Bleach

18.20 - 19.05 Uhr: Nova Twins

19.30 - 20.25 Uhr: The Menzingers

20.50 - 21.50 Uhr: The Chats

22.20 - 23.20 Uhr: Mantar

23.50 - 00.50 Uhr: W

Sonntag, 4. Juni 2023

Utopia Stage

14.10 - 14.50 Uhr: Boysetsfire

15.20 - 16.20 Uhr: Sum 41

16.50 - 17.50 Uhr: NOFX

18.20 - 19.30 Uhr: Turnstile

20.15 - 21.25 Uhr: Machine Gun Kelly

22.10 - 00.10 Uhr: Die Toten Hosen

Mandora Stage

14.15 - 14.45 Uhr: Maggie Lindemann

15.05 - 15.50 Uhr: Spiritbox

16.15 - 17 Uhr: Three Days Grace

17.25 - 18.20 Uhr: Steel Panther

18.50 - 19.50 Uhr: Arch Enemy

20.20 - 21.20 Uhr: Architects

22 - 23.15 Uhr: Five Finger Death Punch

0 - 01:30 Uhr: Bring Me The Horizon

Orbit Stage

14.30 - 15 Uhr: The Warning

15.20 - 16 Uhr: Die Nerven

16.20 - 17 Uhr: Lauren Sanderson

17.20 - 18.05 Uhr: Charlotte Sands

18.30 - 19.20 Uhr: Mod Sun

19.45 - 20.40 Uhr: Cari Cari

21.05 - 22.05 Uhr: Nothing, Nowhere

22.35 - 23.35 Uhr: Carpenter Brut

Brut 00.05 - 01.15 Uhr: Thees Uhlmann

"Rock am Ring" 2023 - Welche Arten von Tickets gibt es? Wie kriegt man sie?

Laut Website des Veranstalters kann man die Tickets entweder online oder über die Bestell-Hotline 01806-570070 käuflich erwerben.

Das Weekend Festival Ticket gibt es ab 229 Euro. Es gilt vom 2. Juni bis 4.Juni 2023.

Diverse Extras werden auch angeboten, die kosten zwischen 69 Euro für "General Parking" und 599 Euro ("Neighbourhood Camping"). Wer es gern ganz besonders exklusiv hätte, kann auch ein VIP-Ticket für schlappe 1.299 Euro kaufen.

Wie läuft bei "Rock am Ring" 2023 das Campen?

Wie der Lageplan des Veranstalters belegt, gibt es bei "Rock am Ring" auch 2023 wieder ein wahres Dorado an Möglichkeiten, rund um die Rennstrecke in der Eifel zu campen. Was ist zu beachten? Wir geben hier einen ersten Überblick.

Caravans: Welche Fahrzeuge dürfen aufs Camp?

Caravans sind Wohnmobile, Wohnwagen oder Faltanhänger, aber auch Fahrzeuge mit Dachzelt. In jedem Fall gilt eine maximale Länge von 11 m sowie ein Maximalgewicht von 3,5 Tonnen. Bei Gespannen zählt dabei lediglich der Anhänger ohne das Zugfahrzeug. Das Auto muss vor Ort abgekoppelt und kann daneben abgestellt werden.

Was hat es mit den Caravanzonen B, C UND D auf sich?

Für jede Zone gibt es einen Caravanpass, der in die Windschutzscheibe gelegt wird. Man muss beachten, dass neben dem Caravanpass für ein Fahrzeug jede Person zusätzlich ein Caravan Camping Ticket benötigt. Die sind unabhängig von der jeweilige Zone.

Darf man am Caravan Camping Zelte aufbauen?

Ja. Zu jedem Caravan darf man ein Vor-, Zusatzzelt oder einen Pavillon aufstellen. Jede Person braucht ein Caravan Camping Ticket und jedes Fahrzeug einen Caravan Pass.

Car & Tent

Im Car & Tent Camp auf C6a kann man kombiniert Parken und Campen. Zugelassen sind Fahrzeuge einer Carklasse. Dazu zählen etwa auch Vans oder Kombis. Jeder Pkw braucht einen Carpass, der in die Windschutzscheine gelegt wird. Jede Person benötigt unabhängig davon mindestens ein General Camping Ticket.

Dürfen Pkw mit Anhänger aufs Car & Tent Camp?

Nein. Alle Gespanne mit Anhänger sowie Wohnwagen oder Wohnmobile zählen als Caravan. Die brauchen einen Caravanpass.

Wieviele Zelte darf man neben dem Pkw aufbauen?

Entweder zwei Camping-Zelte oder ein Camping-Zelt plus ein 3x3-Meter Pavillon.

Darf man im Car & Tent Camp im Auto schlafen?

Klar, kein Problem. Wichtig ist, dass man sein Fahrzeug während der gesamten Campingdauer nicht bewegt.

Experience Camping

Der Veranstalter bietet auch "Glamping" und liegt mit dieser glamourösen Variante des guten alten Zeltens voll im im Trend: Easytent, Safaritent, Rockotel, Bell Tent. Nur zu - und raus mit dem Geldbeutel!

"Rock am Ring" 2023: Und sonst so?

Im Januar bestätigte der Veranstalter den Auftritt des letzten noch ausstehenden Hauptbühnen-Headliners: Foo Fighters. In Europa wird die US-amerikanische Multiplatin-Rockband im Jahr 2023 exklusiv nur beim "Rock am Ring" (und beim Nürnberger Pendant "Rock im Park") zu hören sein. Nach den Toten Hosen und Kings Of Leon steht mit den Foo Fighters der dritte Hauptbühnen-Headliner fest.

Die Fans harter Geräusche dürften sich auch über diese Neubestätigung freuen: Five Finger Death Punch werden bei Rock am Ring und Rock im Park ebenfalls auftreten. Die Modern-Metaller zählen zu den erfolgreichsten harten Rockbands des letzten Jahrzehnts. Sie wurden mit Gold und Platin nur so überhäuft.