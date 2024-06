"Rock am Ring" 2024 im Live-Stream: Übertragung und Sendetermine

2024 geht "Rock am Ring" wieder über die Bühne. Das Festival läuft auch im Live-Stream - hier erfahren Sie alle Infos rund um Übertragung und Sendetermine.

Das traditionsreiche Rockfestival "Rock am Ring" geht 2024 in eine neue Runde. Zwischen Freitag, 7. Juni und Sonntag, 9. Juni 2024, wird der Nürburgring wieder zum Schauplatz eines der größten deutschen Musikfestivals. Das diesjährige Line-up verspricht einiges: Renommierte Acts wie Avenged Sevenfold, Billy Talent, Body Count ft. Ice-T, Die Ärzte, Dropkick Murphys, Green Day, Kraftclub, Måneskin und Queens of the Stone Age werden auf der Bühne stehen.

Falls Sie 2024 nicht live am Nürburgring dabei sein können, müssen Sie trotzdem nicht auf die Konzerte verzichten. Das Festival wird wie im Vorjahr per Live-Stream bei RTL+ übertragen. In diesem Artikel erfahren Sie, wo der Stream verfügbar sein wird, ob Kosten anfallen und wann die einzelnen Konzerte übertragen werden. Es gibt wieder das volle Programm: In einer Mitteilung vom 28. Mai auf seiner Presse-Website lässt der Sender kaum ersthafte Zweifel: Die Streamerinnen und Streamer "kommen im Juni nicht nur erneut in den Genuss des legendären 'Rock am Ring'-Festivals, sondern erleben erstmals mit dem Live-Stream des 'Hurricane"-Festivals ein weiteres Musik-Highlight mit Megastar Ed Sheeran als Headliner'. Auch die Veranstalter kündigen wieder an: alles läuft. Sogar die offizielle Playlist zu "Rock am Ring" 2024 findet sich bei den Kollegen von RTL.

"Rock am Ring" 2024: Wo läuft die Übertragung im Live-Stream?

Wer das Festival nicht live vor Ort miterleben kann oder will, hat einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung: beim Streaming-Anbieter RTL+. Nach Angaben des Veranstalters gibt es das komplette "Rock am Ring"-Programm der beiden Main-Stages "Utopia" und "Mandora" von Freitag, 7. Juni 2024 bis Sonntag, 9. Juni 2024 im Live-Stream bei RTL+ zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abonnement wird nicht benötigt. Die Streaming-Plattform RTL+ kann entweder im Webbrowser oder über die gleichnamige App abgerufen werden.

Wie liegen die Sendetermine von "Rock am Ring" 2024 auf RTL+?

"Rock am Ring" geht 2024 vom 7. bis 9. Juni über die Bühne. Das Rockfestival hat auf der seiner Internetseite bestätigt, dass das Programm über alle drei Tage hinweg auf RTL+ live im Stream abrufbar ist. Das Line-up und der Zeitplan stehen mittlerweile fest. Hier haben wir das "Rock am Ring"-Programm 2024 für die beiden Hauptbühnen aufgelistet:

Utopia Stage:

Freitag, 7. Juni 2024

14.00 - 14.45 Uhr: Querbeat

15.05 - 15.50 Uhr: Guano Apes

16.20 - 17.15 Uhr: Royal Blood

17.45 - 18.35 Uhr: Enter Shikari

19.05 - 20.05 Uhr: Dropkick Murphys

20.45 - 22.00 Uhr: Queens of the Stone Age

22.45 - 01.00 Uhr: Die Ärzte

Samstag, 8. Juni 2024

14.35 - 15.20 Uhr: Against the Current

15.50 - 16.40 Uhr: The Interrupters

17.10 - 18.10 Uhr: Donots

18.40 - 19.55 Uhr: Electric Callboy

20.30 - 22.00 Uhr: Billy Talent

22.40 - 01.00 Uhr: Green Day

Sonntag, 9. Juni 2024

14.10 - 14.55 Uhr: H-Blockx

15.25 - 16.20 Uhr: Leoniden

16.50 - 17.50 Uhr: Madsen

18.20 - 19.30 Uhr: Wanda

20.15 - 21.45 Uhr: Kraftklub

22.30 - 00.15 Uhr: Måneskin

Mandora Stage:

Freitag, 7. Juni 2024

14.30 - 15.10 Uhr: Fit for a King

15.30 - 16.15 Uhr: Asinhell

16.40 - 17.30 Uhr: Betontod

18.00 - 19.00 Uhr: †††

19.30 - 20.30 Uhr: Kerry King

21.00 - 22.10 Uhr: Kreator

22.50 - 00.00 Uhr: Beartooth

00.45 - 02.15 Uhr: Avenged Sevenfold

Samstag, 8. Juni 2024

15.00 - 15.35 Uhr: The Last Internationale

15.55 - 16.40 Uhr: 311

17.05 - 17.50 Uhr: Dogstar

18.15 - 19.10 Uhr: Royal Republic

19.40 - 20.40 Uhr: Pendulum

21.10 - 22.10 Uhr: Babymetal

22.50 - 00.05 Uhr: Bad Omens

00.45 - 02.15 Uhr: Broilers

Sonntag, 9. Juni 2024