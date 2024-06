Rock am Ring 2024: Line-up, Bands und alle Infos zum Festival

Auch 2024 kommt das Rock am Ring-Festival an den Nürburgring. Hier gibt es alle Informationen rund um Line-up, Bands, Spielplan, Tickets und Campen.

Bereits seit 1985 findet das Rock am Ring-Festival in der Eifel statt. Den Namen hat das Festival dabei dank seiner Location: Austragungsort ist der Nürburgring. Bisher gab es nur wenige Ausnahmen vom erprobten Konzept: Lediglich 2015 und 2016 wurde das Festival an eine andere Location verlegt und 2020 sowie 2021 musste es aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Seit 2022 wird auf dem Nürburgring aber wieder gefeiert - und so auch in diesem Jahr. Zwischen Freitag, dem 7. Juni, und Sonntag, dem 9. Juni 2024, gastieren Band und Musikfans in der Eifel.

Welche Künstler und Künstlerinnen treten bei Rock am Ring 2024 auf? Wie kommt man an Karten? Und welche Optionen gibt es für alle, die auf dem Festivalgelände übernachten wollen? Hier gibt es alle Infos rund um Line-up, Bands, Spielplan, Tickets und Campen.

Line-up bei Rock am Ring 2024: Headliner und alle Bands im Überblick

Für die meisten Musikfans steht und fällt ein Festival mit den Künstlerinnen und Künstlern, die dort auftreten. Umso sehensüchtiger wurde das Line-up für das Rock am Ring-Festival erwartet. Inzwischen ist klar, welche Bands auf den Bühnen des Rock am Ring-Festival zu sehen sein werden. Hier ist die Übersicht, alphabetisch sortiert. Fett gedruckt sind die neun Headliner, darunter unter anderem Die Ärzte, Kraftklub und Green Day.

†††

311

Against the current

Antilopen Gang

Asinhell

Atreyu

Avenged Sevenfold

Babymetal

Bad Omens

Beartooth

Betontod

Billy Talent

Biohazard

Blackout Problems

Body Count ft. Ice-T

Broilers

Cemetery Sun

Corey Taylor

Counterparts

Die Ärzte

Dogstar

Donots

Dropkick Murphy

Electric Callboy

Enter Shikari

Fear Factory

Fit for a King

Green Day

Guano Apes

Hanabie

Hatebreed

Heriot

James And The Cold Gun

Jazmin Beat

Kraftclub

Kreator

Kvelertak

L.S. Dunes

Landmvrks

Leoniden

Machine Head

Madsen

Malevolence

Måneskin

Mudvayne

Neck Deep

Of Mice & Men

Parkway Drive

Pendulum

Pennywise

Pinkshift

Polyphia

Queens of the Stone Age

Querbeat

Royal Blood

Royal Republic

Scene Queen

Schimmerling

Skindred

Sondaschule

Team Scheisse

The Interrupters

The Last Internationale

The Scratch

Thy Art Is Murder

Trettmann

Underoath

Wanda

Wargasm

While She Sleeps

Spielplan von Rock am Ring 2024

Der Spielplan bei Rock am Ring 2024 steht inzwischen endgültig fest. Auch in diesem Jahr gibt es bei Rock am Ring drei unterschiedliche Bühnen, auf denen parallel Konzerte laufen: die Utopia Stage, die Mandora Stage und die Orbit Stage. Hier ist der gesamte Spielplan, aufgeteilt nach Tagen, Uhrzeiten und Stages:

Freitag, 7. Juni 2024

Utopia Stage

14-14.45 Uhr: Querbeat

15.05-15.50 Uhr: Guano Apes

16.20-17.15 Uhr: Royal Blood

17.45-18.35 Uhr: Enter Shikari

19.05-20.05 Uhr: Dropkick Murphys

20.45-22 Uhr: Queens of the Stone Age

22.45-01.00 Uhr: Die Ärzte

Mandora Stage

14.30-15.10 Uhr: Fit for a King

15.30-16.15 Uhr: Asinhell

16.40-17.30 Uhr: Betontod

18-19 Uhr: †††

19.30-20.30 Uhr: Kerry King

21-22.10 Uhr: Kreator

22.50-0 Uhr: Beartooth

00.45-02.15 Uhr: Avenged Sevenfold

Orbit Stage:

13.55-14.35 Uhr: Indecent Behavior

15-15.40 Uhr: James and The Cold Gun

16.05-16.45 Uhr: Cemetery Sun

17.10-17.50 Uhr: Wargasm

18.15-19 Uhr: Scene Queen

19.25-20.10 Uhr: Skindred

20.35-21.25 Uhr: Neck Deep

21.50-22.50 Uhr: Sondaschule

23.20-00.20 Uhr: Descendents

00.50-02.00 Uhr: Pennywise

Samstag, 8. Juni 2024

Utopia Stage

14.35-15.20 Uhr: Against the Current

15.50-16.40 Uhr: The Interrupters

17.10-18.10 Uhr: Donots

18.40-19.55 Uhr: Electric Callboy

20.30-22 Uhr: Billy Talent

22.40-01.00 Uhr: Green Day

Mandora Stage

15-15.35 Uhr: The Last Internationale

15.55-16.40 Uhr: 311

17.05-17.50 Uhr: Dogstar

18.15-19.10 Uhr: Royal Republic

19.40-20.40 Uhr: Pendulum

21.10-22.10 Uhr: Babymetal

22.50-00.05 Uhr: Bad Omens

00.45-02.15 Uhr: Broilers

Orbit Stage

14.55-15.35 Uhr: Schimmerling

16-16.40 Uhr: The Scratch

17.05-17.45 Uhr: Pinkshift

18.10-18.55 Uhr: Kvelertak

19.20-20.05 Uhr: L.S. Dunes

20.30-21.25 Uhr: Underoath

21.50-22.50 Uhr: Team Scheisse

23.20-00.20 Uhr: Antilopen Gang*+

Sonntag, 9. Juni 2024:

Utopia Stage

14.10-14.55 Uhr: H-Blockx

15.25-16.20 Uhr: Leoniden

16.50-17.50 Uhr: Madsen

18.20-19.30 Uhr: Wanda

20.15-21.45 Uhr: Kraftklub

22.30-00.15 Uhr: Måneskin

Mandora Stage

14.15-14.45 Uhr: Atreyu

15.05-15.50 Uhr: Of Mice & Men

16.15-17 Uhr: Thy Art is Murder

17.25-18.20 Uhr: Polyphia

18.50-19.50 Uhr: While She Sleeps

20.20-21.20 Uhr: Machine Head

22-23.15 Uhr: Corey Taylor

0-01.30 Uhr: Parkway Drive

Orbit Stage

13.15-13.55 Uhr: Blackout Problems

14.20-15 Uhr: Heriot

15.25-16.05 Uhr: Hanabie

16.30-17.10 Uhr:Counterparts

17.35-18.20 Uhr: Malevolence

18.45-19.35 Uhr: Landmarks

20-20.55 Uhr: Fear Factory

21.20-22.20 Uhr: Biohazard

22.50-23.50 Uhr: Hatebreed

00.20-01.30 Uhr: Body Count ft. Ice-T

Rock am Ring 2024 - Welche Arten von Tickets gibt es? Wie kriegt man sie?

Wer auf dem Rock am Ring 2024 mitgrölen möchte, hat verschiedene Ticketoptionen. Das Ticket für die drei Festival-Tage kostet 229 Euro. Dabei ist aber noch kein Zugang zum Campingplatz inbegriffen. Der kostet je nach gewählter Kategorie zwischen 69 und 499 Euro. Die Möglichkeit, ein Ticket für nur einen der drei Festivaltage zu erwerben, gibt es bisher nicht. Dafür im Angebot: Shuttletickets, mit denen man sich mit dem City-Shuttle von Köln oder Frankfurt zum Nürburgring bringen lassen kann.

Wer etwas tiefer in die Tasche greifen möchte, um alle Möglichkeiten beim Rock am Ring-Festival auszunutzen, hat auch die Option, ein VIP-Ticket zu erwerben. Das gibt es ab 1299 Euro und ermöglicht seinem Besitzer unter anderem Zutritt zu den vordersten Reihen bei den Konzerten und weiteren exklusiven Bereichen auf dem Festival sowie ausgiebigen Verpflegungsoptionen.

Hier nochmal ein Überblick über die verschiedenen Tickets, die es für Rock am Ring 2024 gibt:

Festivalticket Freitag bis Sonntag: 229 Euro

VIP-Festivalticket Freitag bis Sonntag: 1299 Euro

Campingticket: zwischen 69 und 499 Euro, je nach Kategorie

City Shuttle Frankfurt : 34,50 Euro

: 34,50 Euro City Shuttle Köln : 23 Euro

Wie läuft bei Rock am Ring 2024 das Campen?

Die Campingplätze öffneten am Mittwoch, dem 5. Juni 2024 um 12 Uhr. Am darauffolgenden Montag, dem 10. Juni 2024, müssen die Campingflächen dann bis 12 Uhr wieder geräumt sein. Nachdem es das Festival bereits seit 1985 gibt, haben sich die verschiedenen Camping-Angebote im Laufe der Jahre entsprechend vielfältig ausdifferenziert; inzwischen gibt es zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten, mit Caravan, Auto und/oder Zelt bei Rock am Ring zu campen.

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob man das Auto, mit dem man anreist, mit auf dem Zeltplatz bringen möchte oder es auf dem Parkplatz stehen lassen und lediglich ein Zelt aufschlagen will. Entscheidet man sich für erstere Option, muss man noch ein zusätzliches Ticket für das Fahrzeug erwerben. In beiden Fällen kann man sich dann weiterhin entscheiden, ob man einen Platz mit oder ohne Strom nehmen möchte. Je nachdem, wie man sich hier entscheidet, landet man dann in unterschiedlichen Campingzonen, die sich in ihrer Ausstattung unterscheiden.

Eine Besonderheit ist dabei das Green Camping: In diesem Areal herrscht zwischen 1.00 und 8.00 Uhr Nachtruhe und die Camper sollten besonderen Wert darauf legen, den Müll möglichst gewissenhaft zu trennen und den Platz nach dem Festival ordentlich zu hinterlassen.

Wer es etwas luxuriöser möchte, kann sich auch für das Rock am Ring Experience Camp entscheiden. Dabei handelt es sich um sogenannte Glamping Angebote, die in ihrem Level an Komfort doch sehr weit weg vom klassischen Festival-Campingplatz sind. Bei Rock am Ring gibt es dabei zwei unterschiedliche Optionen in diesem Segment: das "Rockotel" und die "Lodge". Hierbei handelt es sich um kleine Container mit Betten, Stauraum und weiteren Annehmlichkeiten. Die Lodges waren bereits im Januar 2024 ausverkauft, bei den Rockotels liegt der Kostenpunkt bei 699 Euro pro Kabine exklusive Festivalticket.

Rock am Ring 2024: Und sonst so?

Klingt ähnlich, ist aber nicht das selbe: Neben dem Rock am Ring-Festival gibt es auch das ebenfalls seit Jahren gut besuchte "Rock im Park"-Festival. Dieses findet im Volkspark Dutzendteich in Nürnberg statt; im Normalfall läuft es parallel zu Rock am Ring und hat auch ein ähnliches oder identisches Line-up.