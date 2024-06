Rock im Park 2024: Line-up, Bands, Spielplan, Tickets und Campen

Rock im Park findet 2024 Anfang Juni statt. Wir haben alle wichtigen Festival-Infos rund um Line-up, Bands, Spielplan, Tickets und Campen.

Unmittelbar nach dem Ende von Rock im Park 2023 wurden bereits die ersten Informationen zu Rock im Park 2024 veröffentlicht - unter anderem auch der Termin für die Neuauflage in diesem Jahr. Welche Headliner werden für Rock im Park 2024 erwartet? Wie viel kosten die Karten für das Festival? Antworten auf diese Fragen haben wir hier für Sie. Außerdem gibt es Informationen zum genauen Line-up und den Campingmöglichkeiten auf dem Gelände.

Rock im Park 2024: Termin des Festivals

Rock im Park findet in der Regel parallel zu Rock am Ring statt und hat sogar ein identisches Line-up. Auch in diesem Jahr finden die Festivals wieder zum gleichen Zeitpunkt statt. Das Festival wird Freitag bis Sonntag vom 7. bis 9. Juni 2024 auf dem Zeppelinfeld bei Nürnberg stattfinden.

Rock im Park 2024: Line-up und Bands - Wer sind die Headliner?

Das Line-Up für Rock im Park 2024 wurde schon bekanntgegeben. Die Headliner, die der Veranstalter am 2. November 2023 angekündigt hat, sind folgende Bands: Greenday, Kraftklub, Maneskin, Parkway Drive, Broilers, Billy Talent, Die Ärzte, Avenged Sevenfold und Queens Of The Stone Age.

Hier ist eine Übersicht über das vollständige Line-up, inklusive der bereits genannten Headliner:

††† (Crosses)

311

Against The Current

Antilopen Gang

Asinhell

Atreyu

Avenged Sevenfold

Babymetal

Bad Omens

Beartooth

Betontod

Billy Talent

Biohazard

Blackout Problems

Body Count Ft. Ice-T

Broilers

Cemetery Sun

Corey Taylor

Counterparts

Die Ärzte

Dogstar

Donots

Dropkick Murphys

Electric Callboy

Enter Shikari

Fear Factory

Fit For A King

Green Day

Guano Apes

Hanabie

Hatebreed

Heriot

James And The Cold Gun

Jazmin Bean

Kraftklub

Kreator

Kvelertak

Landmvrks

Leoniden

L.S. Dunes

Machine Head

Madsen

Malevolence

Måneskin

Mudvayne

Neck Deep

Of Mice & Men

Parkway Drive

Pendulum

Pennywise

Pinkshift

Polyphia

Queens Of The Stone Age

Querbeat (dieses Jahr nur bei Rock am Ring)

(dieses Jahr nur bei Rock am Ring) Royal Blood

Royal Republic

Scene Queen

Schimmerling

Skindred

Sondaschule

Team Scheisse

The Interrupters

The Last Internationale

The Scratch

Thy Art Is Murder

Art Is Murder Trettmann

Underoath

Wanda

Wargasm

While She Sleeps

Der Spielplan bei Rock im Park 2024: Wann spielen welche Bands?

Rock am Ring und Rock im Park verkünden erstmals in ihrer Geschichte simultan das vollständige Line-Up. Die Liste enthält bekannte Namen und Bands aus verschiedenen Genres, obwohl der Hauptanteil der Bands - wie der Name des Festivals vermuten lässt - aus dem Rock- und Metal-Genre stammen. Neben Bands wie Electric Callboy, Bad Omens oder Beartooth treten auch beliebte Folkpunk-Vertreter wie die Dropkick Murphys, Sondaschule und die Donots auf. Selbst der mittlerweile traditionell eingebundene Hip-Hop wird nicht vernachlässigt: Deutschrap-Schwergewicht Trettmann und die Antilopen Gang um den inzwischen auch solo erfolgreichen Künstler Danger Dan sind namhafte Vertreter dieses Genres im Line-Up.

Von Freitag, dem 7. Juni, bis Sonntag, dem 9. Juli, werden über 70 Künstler auf drei Bühnen bei Rock im Park auftreten. Hier finden Sie die Übersicht, wann die einzelnen Bands auf der Bühne stehen:

Freitag (7. Juni) - mit Green Day, Broilers und Billy Talent

Against the Current (12.35 - 13.20 Uhr)

The Last Internationale (13. 45 - 14.20 Uhr)

The Interrupters (13.50 - 14. 40 Uhr)

Schlimmerling (14. 25 - 15.05 Uhr)

311 (14.40 - 15.25 Uhr)

Donots (15.10 - 16.10 Uhr)

Electric Callboy (16.40 - 17.55 Uhr)

Dogstar (15.50 - 16.35 Uhr)

The Scratch (15.30 - 16.10 Uhr)

Royal Republic (17 - 17.35 Uhr)

Pinkshift (16.35 - 17.15 Uhr)

Kvelertak (17.40 - 18.25 Uhr)

(17.40 - 18.25 Uhr) Billy Talent (18.30 - 20 Uhr)

(18.30 - 20 Uhr) Pendulum (18.25 - 19.25 Uhr)

L.S. Dunes (18.50 - 19.35 Uhr)

Babymetal (19.55 - 20.55 Uhr)

Underoath (20 - 20.55 Uhr)

Team Scheisse (21.20 - 22.20)

Green Day (20.40 - 23.00 Uhr)

(20.40 - 23.00 Uhr) Bad Omens (21.35 - 22.50 Uhr)

Antilopen Gang (22.50 - 23.50 Uhr)

Broilers (23.30 - 1 Uhr)

Trettmann (0.20 - 1.30 Uhr)

Samstag (8. Juni) - mit Måneskin, Parkway Drive und Kraftklub

H-Blockx (12.55 - 13.40 Uhr)

Atreyu (13.45 - 14.15 Uhr)

Blackout Problems (13.15 - 13.55 Uhr)

Leoniden (14.10 - 15.05 Uhr)

(14.10 - 15.05 Uhr) Of Mice & Men (14.35 - 15.20 Uhr)

Heriot (14.20 - 15 Uhr)

Hanabie (15.25 - 16.05 Uhr)

Madsen (15.35 - 16.35 Uhr)

Thy Art is Murder (15.45 -16.30 Uhr)

Art is Murder (15.45 -16.30 Uhr) Counterparts (16.30 - 17.10 Uhr)

Wanda (17.05 - 18.15 Uhr)

Polyphia (16.55 - 17.50 Uhr)

Malevolence (17.35 - 18.20 Uhr)

While She Sleeps (18.20 - 19.20 Uhr)

Landmvrks (18.45 - 19.35 Uhr)

(18.45 - 19.35 Uhr) Kraftklub (19 - 20.30 Uhr)

(19 - 20.30 Uhr) Machine Head (19.50 - 20.50 Uhr)

Fear Factory (20 - 20.55 Uhr)

(20 - 20.55 Uhr) Biohazard (21.20 - 22.20 Uhr)

Corey Taylor (21.30 - 22.45 Uhr)

(21.30 - 22.45 Uhr) Måneskin (21.15 - 23 Uhr)

Hatebreed (22.50 - 23.50 Uhr)

Parkway Drive (23.30 - 1 Uhr)

Body Count ft. Ice-T (0.20 - 1.30 Uhr)

Sonntag (9. Juni) - mit die Ärzte, Avenged Sevenfold und Queens of the Stone Age

Guano Apes (13.05 - 13.50 Uhr)

Fit for a King (13.15 - 13.55 Uhr)

Indecent Behavior (13.20 - 14 Uhr)

Asinhell (14.15 - 15 Uhr)

James and the Cold Gun (14.25 - 15.05 Uhr)

Cementery Sun (15.30 - 16.10 Uhr)

Betontod (15.25 - 16.15 Uhr)

Enter Shikari (15.45 - 16.35 Uhr)

Wargasm (16.35 - 17.15 Uhr)

††† (Crosses) (16.45 - 17.45 Uhr)

Dropkick Murphys (17.05 - 18.05 Uhr)

Scene Queen (17.40 - 18.25 Uhr)

Kerry King (18.15 - 19.15 Uhr)

Skindred (18.50 - 19.35 Uhr)

Queens of the Stone Age (18.45 - 20 Uhr)

Kreator (19.45 - 20.55 Uhr)

Neck Deep (20 - 20.50 Uhr)

Sondaschule (21.15 - 22.15 Uhr)

Beartooth (21.35 - 22.45 Uhr)

Die Ärzte (20.45 - 23 Uhr)

Descendents (22.45 - 23.45 Uhr)

Avenged Sevenfold (23.30 - 1 Uhr)

Pennywise (0.15 - 1.25 Uhr)

Tickets für Rock im Park 2024: Wie viel kosten die Karten?

Der Verkauf von Frühbucher-Tickets für Rock im Park 2024 begann bereits am Montag, dem 5. Juni 2023. Derzeit beträgt der Preis für ein Wochenendticket mit regulärem Camping-Ticket 279 Euro. Ebenso kostet ein Wochenendticket mit Green-Camping-Ticket 279 Euro.

Der Veranstalter hat zudem darüber informiert, dass Personen, die im Jahr 2023 ihren 18. Geburtstag feierten, vom Kulturpass der Bundesregierung profitieren. Der Kulturpass enthält ein Guthaben von 200 Euro, das für verschiedene Kulturangebote genutzt werden kann. Interessierte haben die Möglichkeit, diese Gelegenheit zu nutzen und sich darüber vergünstigt ihr Ticket für Rock im Park 2024 zu sichern.

Es gibt auch Tickets für die einzelnen Tage, die etwas weniger kosten und bei einem Preis um 190 Euro liegen. Gleichzeitig bieten die Einzeltickets allerdings für den vergleichsweise hohen Preis ein VIP-Upgrade. Die Tickets sind über die Website des Veranstalters und über Eventim verfügbar.

Camping bei Rock im Park 2024: Wo und wie dürfen Besucher campen?

Das Nürnberger Zeppelinfeld wurde offiziell als Veranstaltungsort für Rock im Park 2024 bestätigt. In Bezug auf die Tickets für das Festival ist das Weekend Festival Ticket als "All-inclusive-Ticket" konzipiert. Dies bedeutet, dass keine zusätzlichen Gebühren für die Nutzung der Campingflächen und Duschcamps anfallen. Allerdings sind die Zusatzangebote "Utopia Stage Camping", "Caravan Camping" und "Backstage Camp" von dieser Regelung ausgenommen. Ein gesondertes Zusatzticket ist hier jeweils erforderlich, um Zugang zu diesen exklusiven Campingbereichen zu erhalten.

Es besteht generell durch kein Ticket ein Anspruch auf die Zuteilung eines bestimmten Campingplatzes. Die verbindliche Zuteilung von Campingplätzen erfolgt durch das Ordnungspersonal unter Berücksichtigung des vorhandenen Platzangebots beim Festival.

Auf den Parkflächen ist laut Veranstalter zudem ausschließlich das Abstellen von PKWs gestattet. Übernachtungen in Fahrzeugen oder der Aufbau von Zelten sind nicht erlaubt. Auch Wildcampen wird untersagt und wird von der Polizei und den Ordnungskräften kontrolliert. Zudem müssen alle Camper jederzeit eine gültige Zugangsberechtigung in Form eines Festival Tickets sowie eines angelegten Festivalarmbands verfügen.