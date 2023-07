Rock am Wald in Eggenstein 2023: Line-up, Bands und Tickets

Das Festival Rock im Wald wird 2023 Mitte August stattfinden. Welche Bands treten in Eggenstein auf und wo kann man Tickets kaufen? Die Antworten lesen Sie hier.

Auf dem Sportgelände des FC Alemania 05 Eggenstein in der Nähe von Karlsruhe findet auch dieses Jahr wieder das Rock am Wald statt. An zwei Tagen werden sechs unterschiedliche Rock-Bands erwartet. Von Cover Bands über Tributes und Bands mit eigenen Kompositionen ist alles dabei. Vom 11. August 2023 bis zum 12. August 2023 treten die Bands auf. Alle wichtigen Informationen rund um das Line-Up, die Bands und alle Fakten zu den Tickets finden sie hier auf einen Blick.

Bands beim Rock am Wald in Eggenstein 2023: Line-up

Das Rock-Festival in Eggenstein hat ein vergleichsweise kleines Line-Up. Drei Bands treten am Freitag auf und drei Bands treten am Samstag auf. Hier finden sie eine Übersicht über alle Bands, die beim Rock am Wald auftreten werden. Wie der Name schon sagt, handelt es sich ausschließlich um Rock-Bands.

Freitag, 11. August 2023

The Dead Flowers:

Seit je her spielt die Band "The Dead Flowers" beim Rock am Wald. Auch 2023 ist sie wieder dabei. Von Jonny Cash bis Led Zeppelin wird eine bunte Mischung gespielt.

Meet Loaf:

Bei Meet Loaf denkt man unausweichlich an den US-Rocksänger Meat Loaf. Von einer Bühnenshow begleitet bringt die Tribute-Band Hits aus den 30 Jahren live auf die Bühne.

MadHouse:

MadHouese spielen Hymnen der Rock- und Popmusik der letzten 30 Jahre. Die Band setzt sich aus Musikern aus den verschiedensten Bands wie Kon Chauvi, Kick the Monkey und Quitesnake zusammen.

Samstag, 12. August 2023

Captain Supersport:

Captain Supersport spielen sowohl eigene Lieder als auch Coversongs. Ihre Eigenkompositionen sind inspiriert durch Classic und Alternative Rock und auch ihre Coversongs wählen sie danach aus.

SAD:

Die italienische Band SAD ist eine Metallica-Tribute-Band. Sie versuchen, den Sound und die Show von Metallica zu imitieren und stellen sich damit einer schweren Aufgabe.

John Diva & The Rockets of Love:

Die Band John Diva & The Rockets of Love steht für das Gefühl der 80er: Spandex-Hosen, jugendlicher Leichtsinn und Partystimmung. 2019 brachten sie ihr erstes Album raus und erst im März 2023 erschien ihr neues Album, das bestimmt Teil der Show im August wird.

Tickets für das Rock am Wald in Eggenstein 2023

Die Tickets für das 2-Tage-Festival gibt es schon für 25 Euro. Kaufen kann man die Tickets entweder online bei reservix.de oder im ausgewählten Einzelhandel. Der Getränkemarkt Schäfer und Schreibwaren Geigle GmbH in Eggenstein-Leopoldshafen führen Tickets für das Festival. In Karlsruhe verkaufen die Händler Edi's Sportecke und Rock Shop GmbH Tickets für das Rock am Wald. Auch beim Straßenfest in Eggenheim wurden Tickets zu verbilligten Preisen angeboten.