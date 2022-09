Rohrbruch legt Verkehr in Dortmund lahm

Ein Rohrbruch legt am Freitagmorgen den Verkehr in Dortmund lahm. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden.

In Dortmund nahe der Innenstadt kam es am Freitag zu einem Rohrbruch, der auch weitreichende Folgen für Autofahrer hat. Mehrere Straßen in der östlichen Innenstadt mussten am Freitagmorgen laut einer Mitteilung der Polizei auf Twitter gesperrt werden. Demnach sind folgende Bereiche betroffen: Klönnestraße, Franziskanerstraße, Im Defdahl, Voßkuhle, Robert-Koch-Straße und Melanchtonstraße. Die Polizei bittet Autofahrer, die Bereiche zu umfahren.

Rohrbruch in Dortmund: Wohl Versorgungsleitung geplatzt

Wie Ruhr Nachrichten berichtet, sei eine Versorgungsleitung, die am Ostfriedhof entlangführt, geplatzt. Es laufe Wasser aus. Wie viele Haushalte von dem Rohrbruch betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Es muss auch geklärt werden, ob die Straße und der Bürgersteig einsturzgefährdet sein könnten.