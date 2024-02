"50 Jahre Roland Kaiser" im ZDF: Termin, Gäste, Übertragung und alle Infos zur Show

"50 Jahre Roland Kaiser" feierte das Jubiläum der Schlagerikone - moderiert von Giovanni Zarrella. Wir haben alle Infos rund um Termin, Gäste und Übertragung.

Schlager-Ikone Roland Kaiser feierte im Jahr 2024 sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. In seinem halben Jahrhundert als Musiker hat der 71-Jährige mehr als 90 Millionen Tonträger verkauft. Roland Kaiser, geboren 1952 in Berlin, begann seine Karriere in den 1970er Jahren und hat zahlreiche Hits produziert. Kaiser hat nach wie vor eine treue Fangemeinde, die nun mit ihm in der Jubliäumsshow seine jahrzehntelange Musikkarriere feiert.

Aus diesem Anlass widmete das ZDF ihm im Februar eine große Samstagabendshow, präsentiert und moderiert von Giovanni Zarrella. Der Sänger und Moderator wurde zunächst als Mitglied der Band Bro'Sis bekannt und widmete sich nach dem Ende der Band vermehrt seiner Moderationstätigkeit und seiner Solo-Karriere.

Wann lief das TV-Jubiläum "50 Jahre Roland Kaiser" im TV? Welche Gäste aus Musik und Fernsehen waren dabei? Antworten auf diese Fragen haben wir hier für Sie. Außerdem haben wir auch sonst alle weiteren Infos zur Show rund um Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung in der Mediathek.

"50 Jahre Roland Kaiser": Sendetermin des Schlager-Jubiläums

Die Jubiläumsshow "50 Jahre Roland Kaiser" war am Samstagabend, dem 25. Februar 2024, zur Primetime ab 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Das TV-Ereignis lief rund drei Stunden über die Bildschirme. Die Sendung wurde jedoch nicht live übertragen - sie wurde bereits im Voraus aufgezeichnet.

"50 Jahre Roland Kaiser": Welche Gäste waren dabei?

Neben Roland Kaiser waren viele bekannte Künstlerinnen und Künstler mit dabei, die sein Lebenswerk würdigten und gemeinsam mit ihm auf der Bühne standen. Unter den Gästen waren folgende Persönlichkeiten aus der Welt des Schlagers:

Beatrice Egli : Die Schweizer Schlagersängerin und Gewinnerin der zehnten Staffel von " Deutschland sucht den Superstar " hat bei der Jubiläumsshow einige der größten Hits von Roland Kaiser neu interpretiert.

Die Schweizer Schlagersängerin und Gewinnerin der zehnten Staffel von " " hat bei der Jubiläumsshow einige der größten Hits von neu interpretiert. Oli. P: Der deutsche Sänger und Schauspieler, bekannt für Hits wie "Flugzeuge im Bauch", war ebenfalls Teil der Feierlichkeiten und hat Kaiser-Klassiker neu interpretiert.

Der deutsche Sänger und Schauspieler, bekannt für Hits wie "Flugzeuge im Bauch", war ebenfalls Teil der Feierlichkeiten und hat Kaiser-Klassiker neu interpretiert. Kerstin Ott : Die Singer-Songwriterin, die mit "Die immer lacht" einen Mega-Hit landete, ist nicht nur solo aufgetreten, sondern hat auch mit Roland Kaiser ein Duett präsentiert.

Die Singer-Songwriterin, die mit "Die immer lacht" einen Mega-Hit landete, ist nicht nur solo aufgetreten, sondern hat auch mit ein Duett präsentiert. Melissa Naschenweng: Die österreichische Volksmusikantin kommt aus Kärnten und ist seit mehreren Jahren im Musikbusiness erfolgreich.

Die österreichische Volksmusikantin kommt aus und ist seit mehreren Jahren im Musikbusiness erfolgreich. Semino Rossi : Der argentinisch-österreichische Schlagersänger hat ebenfalls zu den Gästen gezählt. Er hat mehr als 3,6 Millionen Tonträger verkauft und konnte in Österreich mit sieben Musikalben die Chartspitze erklimmen.

Der argentinisch-österreichische Schlagersänger hat ebenfalls zu den Gästen gezählt. Er hat mehr als 3,6 Millionen Tonträger verkauft und konnte in mit sieben Musikalben die Chartspitze erklimmen. Thomas Anders : Der ehemalige Frontmann von Modern Talking trat nicht nur mit eigenen Hits auf, sondern auch gemeinsam mit Roland Kaiser .

Der ehemalige Frontmann von trat nicht nur mit eigenen Hits auf, sondern auch gemeinsam mit . Nino de Angelo : Der Musiker italienischer Abstammung ist für Hits wie "Jenseits von Eden" bekannt.

Der Musiker italienischer Abstammung ist für Hits wie "Jenseits von Eden" bekannt. Gregor Meyle : Er ist bekannt aus " Sing meinen Song " und hat für Roland Kaiser unter anderem emotionale Balladen geschrieben.

Er ist bekannt aus " " und hat für unter anderem emotionale Balladen geschrieben. Kim Fisher : Die Schauspielerin und Sängerin trat schon oft mit Roland Kaiser auf einer Bühne auf.

Die Schauspielerin und Sängerin trat schon oft mit auf einer Bühne auf. Albert Hammond : Hammond ist Singer-Songwriter sowie Produzent und schrieb Songs wie "The Free Electric Band" oder "It Never Rains in Southern California ".

ist Singer-Songwriter sowie Produzent und schrieb Songs wie "The Free Electric Band" oder "It Never Rains in Southern ". Bülent Ceylan : Der Comedian hat " Santa Maria " als Rocksong vorgetragen und den Nummer 1-Hit der 1980er ganz neu interpretiert.

"Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser": Übertragung im TV und Stream

Die Samstagabendshow wurde im ZDF ausgestrahlt. Neben der Übertragung im TV konnte man das Schlager-Jubiläum auch online im ZDF-Live-Stream sehen.

"50 Jahre Roland Kaiser": Wiederholung in der Mediathek

Weitere TV-Termine des Roland Kaiser-Specials hat das ZDF noch nicht bekannt gegeben. Es ist aber durchaus nicht ausgeschlossen, dass die "50 Jahre Roland Kaiser"-Show zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal im TV wiederholt wird.

In jedem Fall ist die Musiksendung nach Ausstrahlung auch in der ZDF-Mediathek verfügbar. Auch andere Schlagershows mit Musikern wie Andy Borg stehen dort nach Ausstrahlung noch auf Abruf zur Verfügung.