Keith Richards macht Hoffnung auf Europa-Tour

Keith Richards lässt Fan-Herzen höher schlagen: Der Gitarrist der Rolling Stones deutete in einem Interview eine Europa-Tournee der "rollenden Steine" an.

Gitarrist Keith Richards (78) hat Hoffnungen auf eine Europa-Tournee der Rolling Stones geweckt. Auf die Frage "Kommen Sie wieder nach Europa?" antwortete er in einem Interview des Nachrichtenmagazins Der Spiegel: "Ich darf es nicht bestätigen, glaube ich. Aber das ist im Gespräch." Die britische Rockband hatte bereits mit einem am Freitag auf Instagram veröffentlichten Kurzvideo Spekulationen um eine Europa-Tournee genährt. Das Filmchen zeigt Europa aus dem Weltall betrachtet; an mehreren Orten taucht in der Animation das berühmte Zungen-Logo der Rolling Stones auf.

Die Band kommentierte das Video nur mit dem kurzen Text "Can't you hear me knocking", was auf Deutsch "Kannst du mich nicht klopfen hören?" heißt. So lautet auch der Titel eines Stones-Songs, mit dem das Video musikalisch unterlegt ist.

Letzte Rolling-Stones-Tour musste wegen Corona abgebrochen werden

Es wäre die erste Europa-Tour seit dem Tod von Schlagzeuger Charlie Watts - er starb am 24. August 2021 im Alter von 80 Jahren. "Wir sind immer noch nicht darüber hinweg", sagte Richards dem Spiegel. "Aber wie Charlie selbst einmal gesagt hat: The show must go on."

Zuletzt hatte die 2017 in Hamburg begonnene und wegen Corona unterbrochene "No Filter Tour" die Stones durch die USA geführt. Watts wurde dabei durch den Drummer Steve Jordan ersetzt. "Steve ist ein großartiger Schlagzeuger. Er kann genau die richtige Portion Charlie Watts und genau die richtige Portion sich selbst spielen, das ist wirklich interessant", erzählte Richards dem Spiegel.

Lesen Sie dazu auch

Die Geschichte der Rolling Stones 1 / 20 Zurück Vorwärts Die Rolling Stones schreiben seit über 50 Jahren Musikgeschichte. Hier ist sie:

1961 Michael Philipp Jagger und Keith Richards treffen einander auf dem Bahnhof des Londoner Vororts Dartford. Sie bleiben in Kontakt.

1961/1962 Jagger und Richards spielen mit verschiedenen Mitmusikern in Londoner Clubs. Unter anderem dabei: der Gitarrist Brian Jones und der Pianist Ian Stewart.

Januar 1963 Charlie Watts wird festes Mitglied der Band.

7. Juni 1963 Die erste Single erscheint. „Come on“, eine Chuck-Berry-Nummer

Februar 1965 „The last time“ ist die erste Jagger/Richards-Komposition, die die Hitparade anführt.

Mai 1965 „(I can’t get no) Satisfaction“ erscheint. Die erste Nummer eins in den USA und in England.

Juni 1969 Brian Jones wird dazu gedrängt, die Band zu verlassen. Kurz darauf ertrinkt er in seinem Pool.

5. Juli 1969 Erstes Konzert mit Jones-Nachfolger Mick Taylor vor 250 000 Fans im Londoner Hyde Park.

Dezember 1974 Mick Taylor verlässt die Band. Es kommt Ron Wood (ehemals mit Rod Stewart bei den „Faces“).

1982 bis 1989 Funkstille. Richards ist sauer, weil Jagger eine Solokarriere vorantreibt. Auch er nimmt eigene Platten auf. Die Stones treten sieben Jahre lang nicht mehr auf.

12. Dezember 1985 Ian Stewart stirbt nach einem Herzinfarkt im Wartezimmer eines Arztes.

Januar 1989 Jagger/Richards versöhnen sich. Ende 1989 geht die Band wieder auf Tour.

1993 Bill Wyman verlässt die Stones. Sein Nachfolger Darryl Jones wird nicht als offizielles Bandmitglied geführt.

26. August 2007 In London Abschlusskonzert einer Europa-Tournee.

2012 Die Rolling Stones feiern ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Die Altrocker füllten mit ihren Auftritten Stadien in Großbritannien und Nordamerika.

2014 Die Rolling Stones gehen unter dem Titel „14 on Fire“ wieder auf Tournee und treten in Europa, Asien, Australien und Neuseeland auf.

2015 Die Stones gehen auf die Zip-Code-Tournee, die sie durch Nordamerika führt.

2016 Die Stones treten in Südamerika und geben auf Kuba ein Gratis-Konzert. 200.000 Menschen waren dabei.

2021 Schlagzeuger Charlie Watts stirbt im Alter von 80 Jahren.

Ein Aus der legendären Band müssen Fans wohl eher nicht fürchten. Auf die Spiegel-Frage "Gab es Momente, in denen Sie dachten, das war's mit den Rolling Stones?" antwortete Richards: "Ha! Darüber haben wir alle nachgedacht. Aber leider ist die Band damit nicht einverstanden." (dpa)