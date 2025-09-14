Der Tiber soll wieder badetauglich gemacht werden

Im 19. Jahrhundert ereilte den Tiber dasselbe Schicksal wie viele andere Flüsse auch. Nach mehreren Überschwemmungen wurde er in einen tiefen Kanal gebettet. Das ökologische System wurde dadurch jedoch zerstört. Die Einleitung von Abwasser aus der Industrie aus dem Zufluss Aniene tat ihr Übriges. Seit Jahrzehnten ist das Schwimmen im Fluss verboten – Gesundheitsgefahr. Das soll sich nun ändern. Bürgermeister Roberto Gualtieri rief das ambitionierte Ziel aus, den Tiber in fünf Jahren wieder badetauglich zu machen.

Vorbild des Projekts ist die Renaturierung der Seine in der französischen Hauptstadt Paris

Vorbild ist die französische Hauptstadt Paris. Im vergangenen Jahr fanden die olympischen Triathlon- und Freiwasserwettkämpfe in der Seine statt. Zuvor hatte der französische Staat 1,4 Milliarden Euro in die Aufwertung der Wasserqualität gesteckt. Zwar gab es zu Beginn noch einige Probleme. Mehrere Wettkämpfe mussten verschoben werden und einige Athletinnen und Athleten wurden krank.

Doch seit Juli 2025 kann man am Port de Grenelle, nur wenige Hundert Meter vom Eiffelturm entfernt, wieder in der Seine baden. Innerhalb von zwei Monaten haben dort etwa 100.000 Menschen die Möglichkeit genutzt, sich von der sommerlichen Hitze abzukühlen. Das Projekt war so erfolgreich, dass die Öffnungszeiten des Freibads bis in den September hinein verlängert wurde.

Ab 2030 soll das Baden im Tiber in Rom das Baden wieder möglich sein

Zuvor war es über 100 Jahre lang verboten, in der Seine zu schwimmen. Ganz so lange ist es in Rom nicht her. Bis in die 1960er-Jahre wurde in Italiens Hauptstadt noch fleißig geplanscht. Nur an Neujahr springen jedes Jahr noch einige Mutige von einer Brücke ins Wasser, den gesundheitlichen Gefahren sowie der anhaltenden Rattenplage zum Trotz.

Nach den Plänen von Bürgermeister Gualtiere soll es in fünf Jahren wieder gefahrlos möglich sein, das kühle Nass des Tibers zu genießen. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Initiativen, die den Fluss wieder zum Leben erwecken und ökologisch aufwerten wollten. Entsprechend skeptisch reagierten italienische Medien auf die Ankündigung. Hoffnung, dass es diesmal besser laufen könnte, geben die vergangenen Jahre. In kurzer Zeit hat die Stadt einige Uferstellen des Tiber renaturiert und zu Parks umgebaut.