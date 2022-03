Rosamunde Pilcher- Das Geheimnis der Blumeninsel im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 29.3.22 "Rosamunde Pilcher - Das Geheimnis der Blumeninsel". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Romantische Minuten Ende März: Das ZDF bringt "Rosamunde Pilcher - Das Geheimnis der Blumeninsel" ins deutsche TV. Wir haben alle wichtigen Informationen für Sie in diesem Text gebündelt: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle bekommen? Auf welche Handlung können Sie sich freuen? Gibt es die Option, den Film auch zeitunabhängig als Stream in der Mediathek anzuschauen?

TV-Termin: "Rosamunde Pilcher - Das Geheimnis der Blumeninsel" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Rosamunde Pilcher - Das Geheimnis der Blumeninsel" ist am Dienstag, 29. März 2022, im ZDF zu sehen. Start: 20.15 Uhr. Die Episode dauert rund anderthalb Stunden an und steht als Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Rosamunde Pilcher - Das Geheimnis der Blumeninsel"

Die Blumenfarm der Familie Harding ist früher ein echtes Juwel gewesen. Von weit her kamen die Menschen, um die Blütenpracht zu bestaunen. Diese Zeiten sind jedoch lange her. Das Gelände ist seit vielen Jahren sehr verwahrlost, keiner kümmert sich mehr um die Instandhaltung. Das will Amy Harding nicht hinnehmen. Sie plant, die Farm ihrer Großeltern auf den Scilly Islands wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Auf die Unterstützung ihres Manns John kann sie nicht zählen. Er glaubt nicht mehr an die Zukunft der Farm und kehrt in seinen alten Beruf als Literaturprofessor zurück.

Eine Anstellung findet John ausgerechnet in Plymouth, wo auch Amys Mutter Maggie zu Hause ist. Das Verhältnis von Maggie und Amy ist schlecht. So schlecht, dass die Tochter ihren Mann alleine nach Plymouth ziehen lässt und alleine auf der Insel bleibt. Die räumliche Trennung stellt die Liebe der beiden auf eine harte Probe. Ohnehin hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Diskussionen gegeben: John wünscht sich ein Kind, Amy möchte gerne kinderlos bleiben.

Als John schließlich Judith kennenlernt und Gefühle aufbaut und Amy auf der Insel mit dem sympathischen Ian anbandelt, droht alles aus den Fugen zu geraten. Plötzlich sieht sich Amy mit einem alten Geheimnis aus der Vergangenheit konfrontiert.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Rosamunde Pilcher - Das Geheimnis der Blumeninsel" im Cast

Amy Harding - Eva-Maria Grein von Friedl

- von Friedl John Harding - Christian Natter

Harding - Maggie Foley - Marie Theres Kroetz Relin

- Relin Ian O'Hara - Urs Remond

Jenny - Monika Baumgartner

Kayla Fleming - Katja Lechthaler

- Judith Keats - Elisabet Johannesdottir

"Rosamunde Pilcher - Das Geheimnis der Blumeninsel" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Rosamunde Pilcher - Das Geheimnis der Blumeninsel" hat Ihr Interesse geweckt, der Dienstagabend passt aber nicht? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)