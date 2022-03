Rosamunde Pilcher - Die Elster und der Kapitän im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 6.3.22 den Film "Rosamunde Pilcher - Die Elster und der Kapitän". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Freunde von Romantik und schönen Landschaften, aufgepasst: Das ZDF bringt Anfang März "Rosamunde Pilcher - Die Elster und der Kapitän" ins deutsche Fernsehen. Sie suchen nach Informationen? Dann sind Sie hier richtig. Wir sagen Ihnen, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, welche Handlung Sie erwartet und ob es den Film auch als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Rosamunde Pilcher - Die Elster und der Kapitän" am 6.3.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Rosamunde Pilcher - Die Elster und der Kapitän" läuft am Sonntag, 6. März 2022, im ZDF. Start: 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund anderthalb Stunden und steht als Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Rosamunde Pilcher - Die Elster und der Kapitän"

Lisa Edison ist ein Mensch, die sich aus voller Überzeugung für das Wohlergehen anderer einsetzt. Der angehenden Auktionatorin ist es wichtig, Glück zu teilen. Sie war wohl behütet bei Richard und Emma aufgewachsen. Als die als Jugendliche erfahren hatte, dass die beiden gar nicht ihre leiblichen Eltern sind, war das zunächst wie ein Schock. Der wurde noch größer, als sie feststellen musste, dass ihre leibliche Mutter keinerlei Interesse an ihr zeigte. Alle Briefe der Tochter blieben unbeantwortet. Lisa geriet damals auf die schiefe Bahn, entwickelte eine Kleptomanie, stahl aus Sucht.

Heute wirkt es so, als habe Lisa ihr Leben wieder im Griff. Alles geht soweit seinen Gang, die junge Frau engagiert sich für sozial benachteiligte Kinder. Dass sie tatsächlich noch immer einen Knacks in der Seele hat, muss Lisa feststellen, als sie sich in Dave Solvit verliebt. Der ist Kapitän auf See und drauf und dran, für lange Monate einen Einsatz zu fahren. Von Verlustängsten geplagt, findet sich Lisa in einem Gefühlschaos wieder. Das wird noch größer, dass ausgerechnet in diesem fragilen Moment doch ihre leibliche Mutter vor der Tür steht.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Rosamunde Pilcher - Die Elster und der Kapitän" im Cast

Lisa Edison - Jasmina Al Zihairi

- Jasmina Al Zihairi Dave Solvit - Daniel Fritz

Eleonore Lakeman - Tina Engel

Jason Updrave - William Noordewier

Donna Bent - Dagny Dewath

Richard Edison - Christoph Grunert

Emma Edison - Saskia Fischer

- Dan Percy - Charles Armstrong

- Dr. Rupert Stoneham - Maurice Byrne

"Rosamunde Pilcher - Die Elster und der Kapitän" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Rosamunde Pilcher - Die Elster und der Kapitän" ist genau das, was Sie unter guter Unterhaltung verstehen? Am Sonntagabend sind Sie aber bereits verplant? Dann haben wir gute Nachrichten für Sie: Das ZDF stellt den Film auch als kostenlosen Stream in die ZDF-Mediathek.

(AZ)