"Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag" im ZDF - Alle Infos zu TV-Termin und Handlung

"Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag" im ZDF - Hier kommen alle Infos über TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Herzschmerz-Kino, die Nächste - das ZDF präsentierte wieder einen echten Pilcher. Hier erfahren Sie alles zum Termin, der Handlung, der Besetzung und der Übertragung. Taschentücher schon mal bereithalten!

"Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag": Wann war der TV-Termin im ZDF?

Der Sender hatte die Ausstrahlung des Films für den gestrigen Sonntag, 2. Oktober 2022, angekündigt. Start war zur Primetime, also um 20.15 Uhr. Bereits vorab konnten Sie den Herzkino-Streifen in der ZDF-Mediathek abrufen.

Handlung: Worum geht es bei "Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag"?

Grace Brennan arbeitet als Event-Managerin. Ausgerechnet an ihrem 17. Hochzeitszeitstag entdeckt sie in der Tasche ihres Mannes Christopher einen kostbaren Ring, der ganz offensichtlich für eine andere gedacht ist. "Tatsächlich... Liebe" lässt grüßen! Erinnern Sie sich noch an die Enttäuschung von Emma Thompson, als ihr Mann Alan Rickman diesen abartig teuren Weihnachtsring für seine Sekretärin Heike Makatsch gekauft hatte?

Hier läuft es so ähnlich. Kurze Zeit später nämlich sieht Grace den Ring am Finger der Musical-Darstellerin Sarah Moretti. Sie nimmt sich ihren Angetrauten kräftig zur Brust - und siehe da: Er gibt zu, dass er sie schon seit zwei Jahren betrügt. Grace packt ihre Habseligkeiten. Samt den Kindern Victoria und Jakob flieht sie zu ihrem Vater Marvin an die See. Gegen seinen ausdrücklichen Rat beschließt sie, sich scheiden zu lassen. Als sie vor Ort den Lehrer Dylan Parsons kennenlernt, gerät sie in eine Wäscheschleuder der Gefühle. Pilcher pur halt, was will man machen?

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag"?

Schauspielerin/Schauspieler Rolle Anja Antonowicz Grace Brennan Christian Feist Dylan Parsons Matthias Brenner Marvin Ferris Nicholas Reinke Christopher Brennan Alexandra von Schwerin Elaine Marsh Natascha Weitzendorf Victoria Brennan Fabian Ziems Jacob Brennan Angela Bull Sarah Moretti Annabel Smith Paula Webb Al Barclay Gavin Baker Renu Brindle Richterin Davies

Übertragung im TV oder Stream von "Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag" im ZDF

Wenn Ihnen just zum exakten Sendetermin von "Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag" im linearen TV-Programm des ZDF der Sinn nach Gefühls-Kino steht: Herzlich willkommen. Die Daten finden Sie weiter oben.

Sollten Sie allerdings vom strengen Sendeschema abweichen möchten oder ein anderes Endgerät als Ihren guten alten analogen Fernseher bevorzugen, wurden Sie in der Mediathek des ZDF fündig. Dort lief der Pilcher nämlich nicht nur zeitgleich. Sie konnten ihn auch schon vorab als Stream in voller Länge und zum Nulltarif genießen - sofern Sie uns Ihren Rundfunkbeitrag als "Nulltarif" durchgehen lassen.

"Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag": Gibt es eine Wiederholung?

Na klar, so oft Sie es wünschen. Das Tolle an der ZDF-Mediathek ist ja, dass der Sender alle seine Programm-Highlights noch eine ganze Weile nach dem Original-Sendetermin digital für Sie bereithält.