Rosamunde Pilcher - Liebe ist unberechenbar im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 15.5.22 den Film "Rosamunde Pilcher - Liebe ist unberechenbar". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Romantische Zeiten im Frühjahr: Das ZDF bringt heute "Rosamunde Pilcher - Liebe ist unberechenbar" ins deutsche TV. Sie suchen nach Infos? Dann sind Sie hier richtig. Wir beantworten Ihnen in diesem Text, wann genau der TV-Termin ist, auf welche Darsteller Sie sich freuen können, wie die Handlung ist und ob es den Film auch als kostenlosen Stream in der Mediathek geben wird?

TV-Termin: "Rosamunde Pilcher - Liebe ist unberechenbar" heute im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Rosamunde Pilcher - Liebe ist unberechenbar" kommt am Sonntag, 15. Mai 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Start ist um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden und steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Rosamunde Pilcher - Liebe ist unberechenbar"

Dr. Mary Cameron hat eine recht nüchterne Einstellung zum Thema Liebe, die mit Romantik auf den ersten Blick wenig zu tun hat. Die Informatikerin ist sich sicher, dass Liebe immer vorhersehbar ist, da sie gewissen Gesetzmäßigkeiten folge. An Schicksal glaubt Mary nicht. Diese Überzeugung bringt sie auch in die Entwicklung ihres Datingportals "Cupid's Match" ein, über die Paare miteinander verbunden werden. Damit die App so richtig erfolgreich wird, startet Marys Chef eine Aktion, über die ein Paar gesucht wird, das von der App miteinander gematched wird: Amanda und Zac.

Die beiden Liebenden in spe ziehen für einen Monat in ein wunderschönes Cottage an der Küste. Sollte sich daraus tatsächlich etwas Ernstes entwickeln, würde sich das für beide auch monetär auszahlen: Sie würden das Haus als Hochzeitsgeschenk bekommen.

Mary ist gespannt, wie das Experiment laufen wird. Social-Media-Experte Paul unterstützt sie bei der Aktion, glaubt aber nicht an den Erfolg. Er ist hoffnungsloser Romantiker, glaubt an Schicksal. Nach dem Kennenlernen von Amanda und Zac steht für ihn fest, dass das Experiment scheitern wird - sehr zum Ärger von Mary.

Als herauskommt, dass Amanda und Zac beim Ausfüllen ihrer Profile gelogen haben und der Algorithmus ausgetrickst worden ist, überschlagen sich die Ereignisse. Was wird siegen: die Berechnung oder die Magie der Liebe?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Rosamunde Pilcher - Liebe ist unberechenbar" im Cast

Dr. Mary Cameron - Maxine Kazis

- Paul Morrris - Tobias van Dieken

van Dieken Amanda Mayford - Eva Nürnberg

Zachary Lockwood - Tobias Schäfer

- June Cameron - Julia Bremermann

- Gerald Cameron - René Ifrah

- René Ifrah Jamie Butler - Alexander James Perkins

"Rosamunde Pilcher - Liebe ist unberechenbar" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Rosamunde Pilcher - Liebe ist unberechenbar" klingt nach bester TV-Unterhaltung, am Sonntagabend sind Sie aber schon anderweitig verplant? Dann schauen Sie sich die Romanze doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

