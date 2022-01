Rosamunde Pilcher - Nanny verzweifelt gesucht im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 18.1.22 den Film "Rosamunde Pilcher - Nanny verzweifelt gesucht". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Fans von romantischen Filmen, aufgepasst: Das ZDF bringt im Januar "Rosamunde Pilcher - Nanny verzweifelt gesucht" auf die deutschen TV-Bildschirme. Und wir sagen Ihnen an dieser Stelle, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob Sie den Film auch als kostenlosen Stream bzw. als Wiederholung in der ZDF Mediathek anschauen können.

TV-Termin: "Rosamunde Pilcher - Nanny verzweifelt gesucht" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Rosamunde Pilcher - Nanny verzweifelt gesucht" läuft am Dienstag, 18. Januar 2022, im ZDF. Beginn: 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden und steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Rosamunde Pilcher - Nanny verzweifelt gesucht"

Amy Truman steckt in der Klemme: Eigentlich lief es ganz gut in ihrem Job als Nanny. Schließlich lernt sie das Geschäft ja auch auf der renommierten Nanny School in Boldham. Sie muss noch das Probejahr erfolgreich hinter sich bringen, dann hat sie den Abschluss. Doch mit einer Karate-Attacke auf einen Fotografen hat sie den Bogen überspannt. Muss sie jetzt ohne Abschluss von der Schule abgehen?

Auch Ryan Rushton hat schon bessere Tage erlebt. Er hat erfolgreich Önologie an der Uni in Kapstadt studiert. Anschließend zog es ihn nach Cornwall zurück. Dort warten vor allem private Probleme auf ihn: Sein Vater Andrew kämpft mit den Folgen eines Schlaganfalls. Das Familienanwesen mit den Pferdestallungen ist unbetreut. Ryans jüngerer Bruder Noah kommt ebenfalls nicht alleine zurecht, sein Autismus bedingt intensive Unterstützung.

Ryan kann all das nicht alleine schaffen. Deshalb sucht er nach einer Nanny - und findet Amy. Doch der Start der beiden ist äußerst schwierig. Sie haben einfach zu unterschiedliche Ansichten, wie denn nun mit Noah umzugehen sei. Bei all den Konflikten nähern sich die beiden Brüder in ungekannter Art und Weise an. Und auch das Verhältnis zu Amy ändert sich und wird intensiver. Sehr zum Missfallen von Kristin Myers, der Verlobten von Ryan. Wenn es nach ihr ginge, würde ihr bald Angetrauter so schnell wie möglich seine Heimat hinter sich lassen und mit ihr nach Kapstadt zurückkehren.

Wie endet dieses wirre Gefühlschaos? Wer entscheidet sich für wen? Und für welches Leben?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Rosamunde Pilcher - Nanny verzweifelt gesucht" im Cast

Amy Truman - Ruby O. Fee

- Ruby O. Fee Ryan Rushton - Marc Schöttner

- Noah Rushton - Jonathan Beck

- Andrew Rushton - Rufus Beck

- Lisa Browning - Anja Nejarri

- Kristin Myers - Vijessna Ferkic

- Paul Wilson - Andrew Wincott

- Thomas Dunn - Craig Fletcher

"Rosamunde Pilcher - Nanny verzweifelt gesucht" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben Interesse an "Rosamunde Pilcher - Nanny verzweifelt gesucht", aber am Dienstagabend keine Zeit? Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie: Das ZDF stellt "Rosamunde Pilcher - Nanny verzweifelt gesucht" auch in die Mediathek.

(AZ)