Rosamunde Pilcher - Pralinen zum Frühstück im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 14.6.22 den Film "Rosamunde Pilcher - Pralinen zum Frühstück". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Romantische Minuten im Frühsommer: Das ZDF bringt heute "Rosamunde Pilcher - Pralinen zum Frühstück" ins deutsche TV. Wir versorgen Sie an dieser Stelle mit allen wichtigen Informationen: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller spielen mit? Welche Handlung erwartet Sie? Gibt es den Film auch als kostenlosen Stream in der Mediathek? In diesem Text finden Sie alle Antworten.

"Rosamunde Pilcher - Pralinen zum Frühstück": TV-Termin heute im ZDF und Wiederholung als Stream

"Rosamunde Pilcher - Pralinen zum Frühstück" kommt am Dienstag, 14. Juni 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Beginn ist zur Primetime, um 20.15 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich den Film auch als kostenlosen Stream in der Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht's im ZDF-Film "Rosamunde Pilcher - Pralinen zum Frühstück"

Es ist ein simples wie geniales Konzept: Annabelle ersteigert an Flughäfen Gepäckstücke, die keiner mehr zu vermissen scheint - und öffnet sie in ihrer eigenen Fernsehsendung. Der Erfolg gibt ihr recht: Sowohl im TV, als auch im Internet verfolgen Tausende Menschen die Überraschungsmomente. Besonders wird es immer dann, wenn Zuschauerinnen und Zuschauer in der Sendung plötzlich ihre eigenen Koffer wieder entdecken.

Als eines Tages ein Gepäckstück voller luxuriöser Designerkleider und Schmuck auftaucht und sich kein Besitzer meldet, beschließt Annabelle, selbst auf die Suche zu gehen. Modeexpertin Elsa unterstützt sie bei ihrer Mission.

Recht schnell führt sie die Spur zu dem Autor Thomas, der ein recht zurückgezogenes Leben führt. An der rauen Küste hat er sich ganz der Schriftstellerei verschrieben. Annabelle fasziniert der Mann, die verliebt sich in den Sonderling. Als sie mitbekommt, dass der allerdings seit vielen Jahren mit Paula liiert ist, zieht sie zurück. Sie möchte lieber alleine bleiben, als sich in fremde Beziehungen einzumischen.

Was dennoch bleibt, ist das Geheimnis um den Koffer. Gehörte er einem Vorfahren von Thomas? Und wieso will ihn plötzlich ein Unbekannter stehlen?

Darsteller: Die Besetzung und Schauspieler in "Rosamunde Pilcher - Pralinen zum Frühstück"

Annabelle Rosewood - Hedi Honert

Thomas Fritzgerald - Max Engelke

Elsa Green - Fanny Stavjanik

Green - Walden Fritzgerald - Max Tidorf

Paula Irving - Michaela Saba

Carl Ellow - Sebastian Deyle

Henry Osborne - Simon Hepworth

- Mary Cunningham - Delena Kidd

"Rosamunde Pilcher - Pralinen zum Frühstück" als Wiederholung im Stream in der ZDF-Mediathek

Sie möchten "Rosamunde Pilcher - Pralinen zum Frühstück" unbedingt sehen, aber eben nicht am Dienstag? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach ganz bequem als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

