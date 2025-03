Rosenmontagszug in Düsseldorf 2025: Zugweg, Wagen und Übertragung im TV oder Stream

In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf findet jedes Jahr am wichtigsten Feiertag der fünften Jahreszeit ein Rosenmontagszug statt, der unumstritten als politischster Karnevalszug Deutschlands gilt. 2025 feiert der Düsseldorfer Rosenmontagszug bereits sein 200. Jubiläum. Passend dazu lautet das Sessions-Motto diesmal „200 Johr - Hütt on wie et wor“. Schon im Vorfeld steht so gut wie fest, dass die provokanten Mottowagen des etablierten Wagenbauers Jacques Tilly für Gesprächsstoff sorgen werden. Wen oder was die Narren in diesem Jahr aufs Korn nehmen werden, bleibt allerdings ein gut gehütetes Geheimnis, welches erst am Tag des Umzugs gelüftet wird.

Der diesjährige Rosenmontag fällt auf den 3. März 2025. Unter den fantasievollen Wagen, Kostümen und Darbietungen, die alle Jahre wieder zahlreiche Zuschauer in die Welthauptstadt des Altbiers locken, ist der aufwendig geschmückte Prinzenwagen der Tollitäten Prinz Andreas I. und Venetia Evelyn das Highlight. Wo genau der Düsseldorfer Rosenmontagszug vorbeikommt und auf welchen Sendern das Karnevalsspektakel auch im TV und Stream verfolgt werden kann, erfahren Sie hier.

Düsseldorfer Rosenmontagszug 2025: Übertragung im TV und Stream

Der Düsseldorfer Rosenmontagszug wird auch 2025 im linearen Fernsehen übertragen: Sowohl der WDR als auch die ARD zeigen das karnevalistische Geschehen im Free-TV und online im Stream. Das Erste zeigt am Rosenmontag zwischen 15.30 und 17 Uhr die Höhepunkte des Zuges. Im WDR-Fernsehen ist derweil zwischen 15.45 und 18.45 Uhr eine ungekürzte Fassung zu sehen. In der ARD-Mediathek wird der Zug ebenfalls von 15.30 bis 17 Uhr übertragen. Das WDR-Programm kann ebenfalls über die Mediathek im Stream verfolgt werden.

Hier noch einmal die wichtigsten Infos zur Übertragung im Überblick:

WDR : 15.45 - 18.45 Uhr

ARD: 15.30 - 17.00 Uhr

Wagen beim Rosenmontagszug 2025 in Düsseldorf

Insgesamt sollen beim Rosenmontagszug in Düsseldorf am 3. März 2025 121 große Prunkwagen dabei sein, darunter auch vierzehn der berühmten Mottowagen von Jacques Tilly. Wie genau diese aussehen, bleibt bislang aber traditionell noch unter Verschluss. Hinzu kommen 65 Bagagewagen sowie 91 Fußgruppen. 21 Musikkapellen und sechs Musikwagen komplettieren den Zug und sorgen für die passende Stimmung. Das Comitee Düsseldorfer Carneval rechnet vorab mit rund 11.000 Teilnehmenden.

Strecke und Dauer des Rosenmontagszuges in Düsseldorf 2025

Der Düsseldorfer Rosenmontagszug schlägt 2025 denselben Weg ein wie im Vorjahr: Nach dem Start um 12.22 Uhr auf der Corneliusstraße geht es über die Hüttenstraße in Richtung Graf-Adolf-Straße und Königsallee (Ostseite). Anschließend bewegt sich der Zug in Richtung Corneliusplatz, Ludwig-Zimmermann-Straße, Heinrich-Heine-Allee und Grabbeplatz. Um circa 13 Uhr ist die Altstadt an der Reihe - der Zug zieht dann durch die Mühlenstraße zum Burg- und Marktplatz.

Danach wandert der Zug weiter über die Berger Straße, den Carlsplatz, die Bilker Straße, die Haroldstraße und die Hohe Straße zur Benrather Straße, um dann wieder auf die Königsallee (Bankenseite) abzubiegen. Zum Schluss geht es in Richtung Bilk über die Carl-Theodor-Straße, Kasernenstraße und Elisabethstraße. Dort löst sich der Zug schließlich gegen 15 Uhr auf.

Das ist die Reihenfolge beim Düsseldorfer Rosenmontagszug 2025

Schon am 3. Februar 2025 hat die diesjährige Karnevalsprinzessin Venetia Evelyn die Reihenfolge der Wagen ausgelost. Wie schon in den Jahren zuvor wurden die verschiedenen Vereine auf den vorderen, den mittleren und den hinteren Zugteil verteilt. Angeführt wird der Rosenmontagszug 2025 in Düsseldorf von der KG Regenbogen, den Abschluss bildet derweil das Düsseldorfer Narrencollegium von 1952 e.V.. Hier einmal die komplette Reihenfolge im Überblick:

1A KG Regenbogen e.V.

1B Gesellschaft Düsseldorf Funkenartillerie Rot-Wiss

1C KG Närrische Lohauser e.V.

1D GKG Düsseldorfer Narrenzunft 1910 e.V.

1E KG „ De Jecke vom Försteplatz“

1F Gesellschaft Düsseldorfer Spiesratze e.V. 1911

1G KG Düsseldorfer Nordlichter e.V.

1H Die Kaiserswerther KG e.V.

1I KG. Onger Ons 1952 e.V.

1J Amazonenkorps Düsseldorf e.V.

1K K.G. Düsseldorfer Schlossturmgarde 1993 e.V.

1L KG Reisholzer Quatschköpp 1982 e.V.

1M KG Närrische Wehrhähne 1972 e.V.

1N GKG Düsseldorfer Uzbröder 1931

1O Tonnengarde Niederkassel 1887 e.V.

1P KG Unterrather Funken Blau-Gelb 1950 e.V.

1Q KG Gerresheimer Bürgerwehr 1956 e.V.

1R K.C. Nette Leut 1970

2 A K.G. Büdericher Heinzelmännchen 1948 e.V.

2B KG Närrische Marktfrauen 1949 e.V.

2C KG Düsseldorfer Originale e.V.

2D Große Erkrather KG

2E GKG Rheinische Garde Blau-Weiss e.V. 1968

2F KG Jrön Wisse Jonges Düsseldorf 1950 e.V.

2G KG Die Elf vom Niederrhein

2H Große Karnevalsgesellscahft 1890 Düsseldorf e.V.

2I KG Blau Weiss Büderich 1958 e.V.

2J KG. Knaasköpp 1929

2K KG. Düsseldorfer Räbbelche 1962 e.V.

2L G.K.G. Närrisch Welthus 1893 e.V.

2M Dä Stolz von Ordebach

2N Ehrengarde Stadt Düsseldorf e.V.

2O KG Till‘s Freunde Düsseldorf-Derendorf 1962 e.V.

2P KG Hötter Jonges e.V. 1948

2Q Karnevalsfreunde der katholischen Jugend Düsseldorf

3A „Hoppediz-Wache e.V.“

3B KG Düsseldorfer Radschläger 1880 e.V.

3C KG Närrische Schmetterlinge e.V.

3D Karnevalsgesellschaft „Gemeinsam Jeck“ e.V.

3E KG Lott Jonn 1929 e.V.

3F Allgemeiner Verein der Karnevalsfreunde Düsseldorf e.V. 1829

3G Große Karnevalsgesellschaft „Elf vom Dörp“ e.V. 1929

3H RKG Rather Aape 1950 e.V.

3I KG Düssel-Narren e.V.

3J Benrather Schlossnarren e.V.

3K KG Jecke Pänz 2010 e.V.

3L DKG Weissfräcke e.V. und KG „De 11 Pille“

3M Schloßgarde der Stadt Düsseldorf von 1999 e.V.

3N Düsseldorfer Narrencollegium von 1952 e.V.