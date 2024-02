Rosenmontagszug 2024 in Düsseldorf live im TV und Stream: Übertragung und Strecke

Der Düsseldorfer Rosenmontagszug 2024 findet im Februar statt. Infos rund um Strecke, Start, Übertragung live im TV und Stream und Wagen haben wir hier für Sie.

Der Höhepunkt der Karnevalssession sind die Rosenmontagszüge, die im Februar 2024 unter anderem in Mainz, Köln und Düsseldorf stattfinden. Das Motto des diesjährigen Düsseldorfer Rosenmontagszuges, bekannt als der politischste Deutschlands, lautet "Wat et nit all jöwt" - also "Was es nicht alles gibt". Düsseldorf zählt zu den führenden Hochburgen des rheinischen Karnevals, gemeinsam mit Köln und Mainz. In jeder Saison werden in Düsseldorf mehr als 300 Karnevalssitzungen und Kostümbälle veranstaltet.

Wo und wie verläuft die genaue Strecke des Rosenmontagzuges in Düsseldorf? Wann ist der Start? Gibt es eine Übertragung live im TV und Stream? Und wie sind die Wagen aufgestellt? Hier erfahren Sie alles zum Düsseldorfer Rosenmontagszug 2024, was Sie wissen müssen.

Rosenmontagszug in Düsseldorf 2024: Start und Strecke

Der Zug startet am 12. Februar um 12.22 Uhr an der Kreuzung Corneliusstraße/Herzogstraße und führt anschließend durch die Altstadt. Die Organisatoren rechnen mit einer Teilnehmerzahl von über 8.000. Doch Achtung: Aufgrund einer Großbaustelle auf der Friedrichstraße gibt es im Vergleich zum Vorjahr eine geringfügige Änderung in der Streckenführung. Auf dem Rückweg wird der Zug über die Elisabethstraße, Bilker Allee zum Bilker Bahnhof umgeleitet und von dort zur Auflösung geführt. Der WDR stellt auf seiner Webseite eine interaktive Karte mit der Strecke des Düsseldorfer Rosenmontagszugs zur Verfügung. Dort können Sie auch nachvollziehen, zu welcher Uhrzeit der Zug voraussichtlich an verschiedenen Punkten entlang der Strecke ankommen wird.

Rosenmontagszug Düsseldorf 2024: Wird es eine Übertragung live im TV und Stream geben?

Sie haben keine Chance, den Düsseldorfer Rosenmontagszug live vor Ort zu erleben? Dann haben Sie zumindest die Möglichkeit, die Feierlichkeiten aus Düsseldorf bei den öffentlich-rechtlichen zu verfolgen. Reporter Sebastian Auer ist vor Ort, während Freddie Schürheck und Stefan Kleinehr den Umzug kommentieren. Für die Übertragung zuständig sind die ARD und der WDR. Einen Überblick zu den Sendeterminen haben wir hier für Sie:

ARD : 15.30 Uhr - 16.15 Uhr

15.30 Uhr - 16.15 Uhr WDR : 15.00 Uhr - 17.30 Uhr

Die Wagen beim Düsseldorfer Rosenmontagszug 2024

Die Mottowagen des renommierten Wagenbauers Jacques Tilly sind wieder mit dabei. Wie jedes Jahr bleibt es bis zum Rosenmontag ein Rätsel, wen oder was die Narren satirisch aufs Korn nehmen werden. Die Enthüllung des karnevalistischen Geheimnisses ist in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen eine beliebte Tradition. Zwar hat das Richtfest zur Präsentation der Wagen in der Wagenbauhalle an der Merowingerstraße, organisiert von dem Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) bereits stattgefunden, doch noch sind nicht alle Wagen fertig. Natürlich wird auch der geschmückte Prinzenwagen mit Karnevalsprinz Uwe I. und Venetia Melanie auf den Straßen rollen. Bisher ist nur die Wagenzugnummer des Prinzenpaares bekannt, sowie die Tatsache, dass der letzte Teilnehmer des Vorjahres den Zug eröffnet. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Veranstalters.