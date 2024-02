Rosenmontagszug in Mainz 2024: Strecke und Übertragung im TV oder Live-Stream

Der Mainzer Rosenmontagszug findet auch 2024 wieder statt. Hier finden Sie Infos rund um Strecke, Übertragung im TV und Live-Stream, Termin und Wagen.

Die Fastnachtsfeierlichkeiten sind im vollen Gange und die fünfte Jahreszeit geht langsam ihrem Ende entgegen. Doch jetzt stehen erst einmal die Rosenmontagszüge in Köln, Düsseldorf und Mainz an. Mit mehr als 10.000 Teilnehmern, 3.500 Musikern und vielen Motivwägen gehört der Mainzer Rosenmontagzug zu einer der größten Fastnachtsumzüge der Welt. Die "Schwellköpp" sind auch in diesem Jahr wieder Teil des Mainzer Rosenmontagszugs, der unter dem Motto "Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein" steht. Neben den Schwellköpp sind auch politische Motivwagen, Musikzüge, Fahnenträger und Garden mit dabei. Karneval wird in Mainz "Fassenacht" genannt und der Ausruf lautet "Helau" und nicht wie in Köln "Alaaf".

Hier haben wir alle Details zur Strecke, zur Übertragung im TV oder Live-Stream und zu den Wagen des Mainzer Rosenmontagzugs für Sie.

Rosenmontagszug in Mainz 2024: Termin - Wann findet der Umzug statt?

Der Rosenmontagzug wird am 12. Februar durch die Straßen der Mainzer Innenstadt rollen. Los geht es pünktlich um 11.11 Uhr in der Mainzer Neustadt. Der Veranstalter des Events ist der Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (MCV). Auch in Köln und Düsseldorf finden am 12. Februar 2024 Rosenmontagszüge statt.

Nach dem Umzug besteht die Möglichkeit, die Feierlichkeiten in den Zelten auf der Ludwigsstraße und dem Tritonplatz sowie in zahlreichen Kneipen und Veranstaltungsräumen fortzusetzen. Viele Kneipen und Cafés in der Alt- und Innenstadt von Mainz veranstalten Partys während des Fastnachtswochenendes und nach dem Rosenmontagszug. Die Rosenmondnacht auf der Ludwigsstraße bietet eine bunte Feier zwischen den beiden "Narrentürmen", die die Straße beschallen. Die Stadt Mainz lädt alle dazu ein, einfach vorbeizuschauen und mitzufeiern.

Rosenmontagszug Mainz 2024: Strecke - Wo startet der Umzug?

Die Strecke des Rosenmontagszugs verläuft von dem Startpunkt in der Mainzer Neustadt bis zum Mainzer Dom. Laut dem Mainzer Carneval-Verein beträgt der Zugweg 7,3 Kilometer und die Zuglänge knapp 9 Kilometer.

Übertragung des Rosenmontagszugs in Mainz 2024 im TV und Live-Stream

Sollten Sie keine Chance haben, Fastnacht am Rosenmontag in Mainz zu feiern, dann können Sie die Live-Übertragung in der ARD sehen. Im Zentrum des Geschehens steht der Übertragungswagen des SWR. Moderatorin Anna Lena Dörr führt Gespräche mit den Schöpferinnen und Schöpfern des Rosenmontagszuges, trifft die Fastnachtsgrößen der Prunksitzung "Mainz bleibt Mainz", feiert mit Musikern und Garden und wirft einen Blick auf einige der Motivwagen. Arndt Reisenbichler fängt auf der "Gass" die Stimmung der Besucher ein. Ab 12.10 Uhr wird der Umzug am 12. Februar in der ARD und im SWR übertragen.

ARD : 12.10 Uhr - 14.00 Uhr

: 12.10 Uhr - 14.00 Uhr SWR : 12.10 Uhr - 15.30 Uhr

Rosenmontagszug Mainz 2024: Das sind die Wagen

Die Zugnummern der Wagen sind bereits bekanntgegeben worden. Als erste Gruppe kommt die Mainzer Ritter Gilde e.V. und als letztes die MCV Zugente. Insgesamt gibt es 138 Wagen. Alle Wagennummern sind auf der MCV-Homepage einzusehen. Die Mainzer Schwellköpp sind auch mit dabei. Diese sind riesige Pappmachéköpfe, die während des Mainzer Rosenmontagszugs von Teilnehmern zwischen den Festwagen präsentiert werden.

Tickets für den Rosenmontagszug in Mainz 2024

Eintrittskarten für die Tribünenplätze des MCV vor dem Staatstheater und dem Gutenbergdenkmal können in der Geschäftsstelle des MCV oder online erworben werden. Die Preise im Überblick:

Tribüne I (Tribüne vor dem Staatstheater)

Reihe 1 bis 4: 35 Euro

Reihe 5 bis 8: 38 Euro

Reihe 9 bis 12: 29,50 Euro

Tribüne II (Tribüne vor dem Gutenbergdenkmal)