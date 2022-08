Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen: Rassismus erschüttert Deutschland

Vier Tage lang kam im Jahr 1992 zu rassistischen Gewaltexzessen in Rostock-Lichtenhagen. Jetzt jähren sich die Attacken zum 30. Mal.

Vor 30 Jahren kam es in Rostock-Lichtenhagen zu einem tagelangen rassistischen Gewaltexzess. Am 22. August 1992 begannen die Ausschreitungen vor einem Plattenbau. Das Ziel waren Menschen aus Osteuropa, die davor campierten und ein Wohnheim mit Vertragsarbeitern aus Vietnam. Vier Tage lang dauerte die Gewalt an. Bis heute steht "Rostock-Lichtenhagen" für eine der schlimmsten rechtsextremistischen Attacken nach der deutschen Einheit.

Rostock-Lichtenhagen: Gewalttäter werfen Steine und Molotowcocktails

Am sogenannten Sonnenblumenhaus, in dem die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber untergebracht war, versammelten sich am 22. August 1992 etwa 2000 Menschen Etwa 200 von ihnen warfen Steine auf das Gebäude. Die Anwohner feuerten die Randalierer an. Die Polizei schaffte es nicht, die Ausschreitungen zu stoppen. Immer wieder wurde sie selbst Ziel der Angriffe. Am Tag darauf ging es laut dem NDR weiter. Rechtsextreme aus der Bundesrepublik kamen dazu. Die meist jugendlichen Täter griffen erneut die Aufnahmestelle und das Wohnheim an – auch Molotowcocktails kamen zum Einsatz. Am Abend waren es etwa 500 Angreifer und bis zu 3000 Schaulustige. Um 22.30 Uhr löste Lothar Kupfer, Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, landesweiten Alarm aus.

Auch am dritten Tag versammelten sich Jugendliche und Bewohner vor dem Sonnenblumenhaus. Das Asylbewerberheim wurde evakuiert, das Wohnheim mit den vietnamesischen Bewohnern nicht. Am Abend kam es zu einer Straßenschlacht zwischen Neonazis und anderen Gewalttätern mit der Polizei. Es wurden rechtsradikale Parolen gebrüllt und Polizisten verletzt.

Wie durch ein Wunder gab es keine Toten bei Angriffen in Rostock-Lichtenhagen

Die Beamten zogen sich daraufhin zurück und die verbliebenen Ausländer waren den Randalierern schutzlos ausgeliefert. Mit Molotowchocktails wurde das Wohnheim, in dem sich etwa 120 Vietnamesen befanden, in Brand gesteckt. Auch der Ausländerbeauftragte von Rostock und ein Fernsehteam des ZDF waren in dem Gebäude eingeschlossen. Die Menschenmenge behinderte die Feuerwehr und es flogen immer wieder Brandbomben auf das Wohnhaus. Die Eingeschlossenen retteten sich auf das Dach und flohen in einen anderen Teil des Wohnblocks. Gegen 23 Uhr konnte die Polizei die Angreifer vertreiben. Glücklicherweise gab es keine Toten. Nachdem immer wieder Angreifer ankamen, brachte die Polizei die Lage erst zwei Tage später richtig unter Kontrolle.

Rostock-Lichtenhagen war kein Einzelfall

Lichtenhagen war damals kein Einzelfall. Es steht in einer traurigen Reihe mit Hoyerswerda, Hünxe, Mannheim, Mölln - Anschläge auf ausländische oder schlicht fremd aussehende Menschen in Deutschland. Nach Angaben der Amadeu-Antonio-Stiftung war 1992 das Jahr mit den meisten bekannten rechtsextremistischen Morden: 28 Menschen sterben.

Mittlerweile versucht die Stadt Rostock mit diesem Teil ihrer Geschichte klarzukommen. "Lichtenhagen gehört zur Stadtgeschichte Rostocks dazu", sagt der amtierende Oberbürgermeister Steffen Bockhahn (Linke) laut der Deutschen Presse-Agentur. Zum Jahrestag kommt am Donnerstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.