Disney+

vor 49 Min.

"ROT"- Teenie verwandelt sich in roten Panda: Alles rund um Start und Handlung

"ROT" von Disney Pixar: Hier kommen die Infos zum Start, zur Handlung und zur Besetzung. Was ist mit Länge und FSK? Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

"ROT" von Disney Pixar: Sobald Teenie Mei sich aufregt, verwandelt sie sich in einen roten Panda. Hier kommen die Infos zum Start, zur Handlung und zur Besetzung. Was ist mit Länge und FSK? Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

Von Claus Holscher