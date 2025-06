Anruf von falschen Polizisten: Betrüger festgenommen

Nach Anrufen von falschen Polizisten bei einer älteren Frau in Rotenburg sind zwei der Betrüger festgenommen worden. Es handle sich um Männer im Alter von 21 und 22 Jahren, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Sie wollten bei der Frau Geld abholen. Angebliche Polizisten hatten ihr mitgeteilt, eine Einbrecherbande habe sie ins Visier genommen.

Bereits am Dienstag übergab sie Schmuckstücke an bislang unbekannte Abholer. Einen Tag später folgten weitere Anrufe, woraufhin die Frau mehrere tausend Euro von ihrem Konto abhob. Ein Familienmitglied erkannte jedoch den Betrug, Polizisten nahmen am Donnerstag die beiden Abholer fest. Ein dritter Mann flüchtete.