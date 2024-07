Baby stirbt in Rotterdam bei Hitze allein im Auto

Auf einem Parkplatz in einem Industriegebiet nordwestlich von Rotterdam ist am Montag gegen 17 Uhr ein Baby bei großer Hitze in einem Auto gestorben. Offenbar hatte der Vater sich aus dem Wagen ausgeschlossen. Als Rettungskräfte eintrafen, war es für das Kind, das allein in seinem Kindersitz auf der Rückbank saß, bereits zu spät.

Baby stirbt bei Hitze in Rotterdam: Ablauf des Unglücks unklar

Über den genauen Ablauf des Unglücks gibt unterschiedliche Schilderungen in den Medien. Laut der Bild, die sich auf einen Sprecher der niederländischen Polizei bezieht, schlug ein Beamter das Fenster des Autos ein, um das Baby zu befreien. Weil sich das Kleinkind in einem besorgniserregenden Zustand befand, wurden Rettungskräfte alarmiert. Drei Rettungswagen und ein Hubschrauber kamen in das Industriegebiet. Bei der niederländischen Zeitung AD berichtet allerdings ein Augenzeuge, dass der Vater des Babys schreiend um sein Auto lief und eine Scheibe einschlug. Rettungskräfte hätten noch versucht, das Kind zu reanimieren – jedoch ohne Erfolg.

Laut Het Nieuwsblad habe der Mann den Umstehenden erzählt, dass er seine Autoschlüssel nicht bei sich habe und sich ausgesperrt habe. Die Polizei nahm den Vater fest. Nach einer Befragung sei er am Dienstagmorgen wieder freigelassen worden, es werde aber gegen ihn ermittelt. Bei dem Mann handelt es sich laut Medienberichten um 33-Jährigen, der in Rotterdam lebt. Zu seiner Nationalität machte die Polizei keine Angaben. Auch zu den Umständen des Unglücks nannte die Polizei keine Details. Wie lange das Baby allein im Auto saß, ist nicht bekannt. „Aber es scheint, dass dies ein sehr tragisches und trauriges Ereignis ist“, wird ein Sprecher von Het Nieuwsblad zitiert.

Baby in Rotterdam litt wohl unter Dehydrierung aufgrund der Hitze

Der vergangene Montag war mit 25 Grad einer der wärmsten Tage seit Langem in Rotterdam. Nach Angaben der Polizei könnte das Baby aufgrund der Hitze unter Dehydrierung gelitten haben.