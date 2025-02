Hoher Sachschaden nach Brand in Einfamilienhaus

Nach einem Brand in einem Rottweiler Einfamilienhaus wird der Schaden auf rund 100.000 Euro geschätzt. Das Feuer brach nachts vermutlich in der Kellerwerkstatt aus und zerstörte sie, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen im zweistöckigen Haus. Der Rettungsdienst habe die beiden Bewohner vorsorglich in ein Klinikum gebracht. Ihr Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache war zunächst unklar.

