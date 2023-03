Kurioses Comeback: Verstorbener Roy Black soll wieder auftreten

Seit gut 31 Jahren ist er tot, jetzt soll Roy Black wieder auf einer Bühne stehen – als Avatar und Doppelgänger. Eine Produktionsfirma plant das große Comeback.

Schlagersänger und Schauspieler Roy Black soll gut 31 Jahre nach seinem Tod wieder auf der Bühne stehen. Im kommenden Sommer sollen ihn Fans im Rahmen eines Doppel-Jubiläums im Schlosshotel im österreichischen Velden, wo die Serie "Ein Schloss am Wörthersee" gedreht wurde, noch einmal erleben können. "Wir möchten den 30. Jahrestag der 'Ein Schloss am Wörthersee'-Serie nachholen und den 80. Geburtstag von Roy würdigen", sagte Michael Kraiger, der Chef von Lisa Film, einer österreichisch-deutschen Filmproduktionsgesellschaft, der Bild.

Roy Black: Das ist bei Jubiläum in Velden geplant

Diese soll bereits mit Spezialisten an einem Überraschungsauftritt von Roy Black arbeiten. Er könnte sogar singen und zu seinen Fans sprechen. Sein sogenannter Avatar, eine digitale Version des Verstorbenen, basiert auf gesammelten Bewegungsmustern und Stimmproben. Ähnliche Konzerte gab es bereits mit Hologrammen der Band Abba und Sängerin Whitney Houston. Neben dem digitalen Roy Black soll es auch einen aus Fleisch und Blut geben. "Dafür starten wir auch einen Doppelgänger-Wettbewerb", kündigte Kraiger an.

Carmen, die Witwe von Roy Black, und seine Kinder Torsten und Nathalie seien laut der Produktion mit dem Projekt einverstanden, wie die Bild berichtet. Eine Freundin und Kollegin des Sängers habe sich bereits angekündigt: Uschi Glas soll ihre Teilnahme an der Jubiläumsfeier am 6. Juni bereits zugesagt haben.

Roy Black stammt aus Landkreis Schwabmünchen

Gerhard Höllerich, wie Roy Blacks bürgerlicher Name ist, stammt ursprünglich aus dem Landkreis Schwabmünchen. Er wurde 1943 in Straßberg geboren. Am 25. Januar dieses Jahres wäre er 80 Jahre alt geworden. Doch er war im Jahr 1991 im Alter von 48 Jahren in einer Fischerhütte im oberbayerischen Landkreis Mühldorf an Herzversagen gestorben, nachdem er bereits längere Zeit Probleme mit dem Herzen gehabt hatte.

In den 60er Jahren feierte er mit Liedern wie "Du bist nicht allein" große Erfolge. Zuvor war er in Augsburg als Teil der Rock'n'Roll-Band "Roy Black & The Cannons" bekannt. 1966 landete er mit "Ganz in Weiß" einen großen Hit. Als Schauspieler war er in zahlreichen Kinofilmen zu sehen, in "Ein Schloss am Wörthersee" in einer der Hauptrollen.

