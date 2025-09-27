Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan

Der britische König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) reisen in diesem Oktober zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate in den Vatikan. Wie der Palast mitteilte, wird das Königspaar zum Staatsbesuch von Papst Leo XIV. empfangen. Er wird die erste Audienz von Charles beim neuen Oberhaupt der katholischen Kirche sein.

Das britische Königspaar hatte den Vatikan bereits im April besucht und Papst Franziskus getroffen - wenige Tage vor dessen Tod am 21. April. Charles und Camilla waren anlässlich ihres 20. Hochzeitstages zum Staatsbesuch in Italien. Als damaliger Thronfolger war Charles zuvor fünfmal im Vatikan gewesen, erstmals im April 1985.