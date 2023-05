"Immer ist irgendwas..." – Lippenbekenntnisse des wartenden Königs Charles

Charles musste lange in der Kutsche warten, bis er zur Krönung in die Westminster Abbey durfte. Und fand dies angeblich gar nicht lustig.

Jetzt ist dann aber auch mal gut mit den Königs aus Britannien. Genug gekrönt, gepompt, geglotzt. Huldigen wir lieber noch ein paar Wochen dem König unter den Gemüsesorten (Spargel), besuchen wir mal wieder Tante und Onkel in Königsbrunn, und dann ist auch schon Juli und die Königsetappe der Tour de France steht an.

Wobei eines dann doch haften bleibt: Das ganze Charles hier, Camilla da, hat uns bei allem Protz vor Augen geführt, dass Herrn und Frau König auch kein anderes Alltagsgedöns umtreibt als Herrn und Frau Müller. Siehe jenes Lippenbekenntnis, das ein royal-medialer Beobachter mit Luchsaugen ausgemacht haben will. Das Krönungs-Duo blieb ja erstaunlich lange in seiner goldenen Kutsche hocken, als es an der Westminster Abbey angekommen war. Weil, so wurde hinterher gemutmaßt, Sohn William samt Familie noch nicht Aufstellung genommen hatte, weil noch gar nicht vor Ort. Zugleich war Charles' Kutsche schneller gewesen, als es das Protokoll vorsah.

Merke: Der König ist nie schuld – und schon gar nicht Charles

Wer es verbockt hatte? Merke: Der König ist es nie. Viel erkenntnisreicher ist, wie er die Warterei kommentierte – laut Lippenleser jedenfalls. Kopfkino für alle Eltern, die morgens ihre Kinder aus dem Haus treiben wollen, welche aber noch im Schlafanzug zwischen Kuscheltieren nachdämmern. Oder alle Ehefrauen (oder Ehemänner), die ihre besseren Hälften stundenlang vor dem Kleiderschrank stehen sehen, obwohl diese "garantiert in fünf Minuten" abfahrbereit sind.

Charles also soll Camilla zugeraunzt haben: "Nie können wir pünktlich sein" und "Immer ist irgendwas...". Wenn das nicht volksnah ist.

Lesen Sie dazu auch