Prinz Harry: Bleibe in den USA

Prinz Harry (40) hat Gerüchten über eine dauerhafte Rückkehr ins Vereinigte Königreich eine Absage erteilt. Er wolle in den USA bleiben, sagte der jüngere Sohn des britischen Königs Charles III. auf eine entsprechende Frage bei einer Veranstaltung am Mittwochabend (Ortszeit) in New York.

«Ich genieße es sehr, hier zu leben und meine Kinder hier großzuziehen», sagte Harry. Sein Fokus liege darauf, «der beste Ehemann und Vater zu sein, der ich sein kann». Sein amerikanisches Leben, frei von royalen Verpflichtungen, fühle sich an, «als sei es das Leben, das meine Mutter sich (für ihn) gewünscht hat». Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (43) besuchte am selben Abend eine Gala im kalifornischen Beverly Hills.

Harry und Meghan wohnen mit den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) seit einigen Jahren in Kalifornien. Die Beziehungen zur Royal Family in Harrys Heimat gelten als zerrüttet.

Seine Familie genieße in den USA ein gewisses Maß an Privatsphäre, sagte Harry der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Sie könne Aktivitäten nachgehen, die sie «aus Sicherheitsgründen in Großbritannien zweifellos nicht ausüben könnte». Mit der britischen Regierung streitet der Fünfte der Thronfolge vor Gericht über die Kosten für Sicherheitsvorkehrungen bei Heimatbesuchen.

Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten war über eine Rückkehr Harrys spekuliert worden. Trump hatte wiederholt gesagt, er werde Harry, der gemeinsam mit Meghan den republikanischen Politiker in der Vergangenheit scharf kritisiert hatte, im Falle von Problemen nicht schützen.

