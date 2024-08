Prinz Harrys Entfremdung vom britischen Königshaus scheint schon lange vor seinem Rückzug von den royalen Pflichten, im Jahr 2020 stattgefunden zu haben, wie ein neu veröffentlichtes Buch vermuten lässt. Demnach soll Harrys Bruder, Prinz William schon früh besorgt über die Beziehung seines Bruders zu Meghan Markle gewesen sein und sich bei der inzwischen verstorbenen Königin Elizabeth II. rückversichert haben, dass Meghan eine Sache nicht bekommt: Die Schmuckstücke von Prinzessin Diana. Alles, was bislang über den Konflikt bekannt ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

Neue Enthüllung: Prinz William soll Harrys Frau den Schmuck von Prinzessin Diana verwehrt haben

Die neuen Informationen über den Streit zwischen den „Waleses“, also Prinz William und seine Frau Catherine und den „Sussexes“, Prinz Harry und seiner Frau Meghan, stammen aus dem Buch, des Royal-Experten und Journalisten Robert Jobson. In seinem Buch „Catherine, The Princess of Wales: The Biography“ schreibt Jobson über die Spannungen und Konflikte innerhalb der britischen Königsfamilie - insbesondere im Kontext der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. Ein Exzerpt des Buches lag jüngst, der Daily Mail am Sonntag vor und auch der Mirror und die Zeitung The haben erste Informationen über die Inhalte des Buches veröffentlicht.

Den Berichten über das Buch zufolge soll Prinz William besorgt über die Beziehung seines Bruders Harry zu Meghan gewesen sein. Er habe daher bei der Königin die Zusicherung gesucht, dass Meghan keine Schmuckstücke von Prinzessin Diana bei der Hochzeit im Jahr 2018 tragen würde. Diese Bitte sei insbesondere vor dem Hintergrund interessant, dass Williams Ehefrau, Kate Middleton, häufig Schmuckstücke von Diana trägt, einschließlich ihres Verlobungsrings, den sie vor der Hochzeit von William erhielt, wie der Mirror in einem Bericht anmerkt. Auch zur Hochzeit mit William im Jahr 2011 soll Prinzessin Kate mehrere Schmuckstücke ihrer früh verstorbenen Schwiegermutter getragen haben.

Gänzlich konnte William das Tragen des Schmucks aber scheinbar nicht einschränken. Obwohl sie an ihrem Hochzeitstag keine von Dianas Schmuckstücken während der Zeremonie trug, sah man Meghan bei ihrem Abendempfang mit Dianas aquamarinblauem Cocktailring. Im Laufe der Jahre habe Meghan auch andere Stücke aus der Sammlung von Prinzessin Diana, darunter ein Cartier-Armband und Schmetterlingsohrringe getragen, wie die Sun zu berichten weiß.

Stress vor der royalen Hochzeit - Hat Meghan Kate zum Weinen gebracht?

Der Ärger über die Schmuckstücke schien aber nicht der einzige Vorfall im Rahmen der Hochzeit im Jahr 2018 gewesen zu sein. In dem Buch von Jobson wird auch behauptet, dass William noch mehr „besorgt“ gewesen sei, nachdem Meghan Kate bei der Anprobe von Prinzessin Charlottes Kleid für die Hochzeit zum Weinen gebracht haben soll. Meghan widersprach dieser Version der Ereignisse später öffentlich und behauptete, es sei Kate gewesen, die sie zum Weinen gebracht habe.

Allerdings sind die Behauptungen aus dem Buch – wie so oft bei dieser Art von Veröffentlichungen – mit Vorsicht zu genießen, denn Jobsons Informationen stammen hauptsächlich von anonymen Quellen und Insider-Berichten, die der Autor zitiert. Sowohl der Mirror als auch die Sun haben den Kensington Palace um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten. Vonseiten des Palastes schweigt man sich zu den Behauptungen allerdings aus.

