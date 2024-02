"The Crown"-Auktion bringt 1,6 Millionen Pfund

Sechs Staffeln lang erzählte die Serie "The Crown" vom Leben der britischen Königsfamilie. In London wurden nun Requisiten und Kostüme versteigert.

Aus der Serie "The Crown" sind Requisiten und Kostüme für rund 1,67 Millionen Pfund (etwa 1,96 Millionen Euro) versteigert worden. Das Auktionshaus Bonhams in London gab die Summe am Donnerstagabend bekannt. Die Serie erzählte vom Leben der britischen Königsfamilie während der Regentschaft von Queen Elizabeth II. (1926-2022).

Am meisten Geld wurde für einen alten Jaguar geboten - rund 70.000 Pfund inklusive Gebühren (etwa 82.000 Euro) wurden für den Wagen fällig. Eine goldfarbene Kutsche - ein Nachbau der "Gold State Coach" - brachte rund 56.000 Pfund ein (etwa 66.000 Euro).

Bei der Auktion wurden in London und online insgesamt rund 450 Objekte versteigert. Darunter war ein Kleid, dessen Original Prinzessin Diana einst bei einem Auftritt nach ihrer Trennung von Prinz Charles - dem heutigen König - getragen hatte. Das nachgeschneiderte Kleid wurde für knapp 13.000 Pfund versteigert (etwa 15.000 Euro).

Unter den Hammer kamen auch andere aufwendig gestaltete Kostüme, Möbelstücke, eigens angefertigte Gemälde und weitere Gegenstände. Mithilfe der Erlöse soll ein Stipendienprogramm für Filmschaffende unterstützt werden. Der Streamingdienst Netflix hatte im Dezember die letzten Folgen von "The Crown" veröffentlicht.

(dpa)