Archie und Lilibet verkaufen Obst und Gemüse – warum Meghans Kinder mit anpacken sollen

Im Jahr 2020 haben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten am britischen Königshof zurückgezogen und mussten dafür Privilegien aufgeben – beispielsweise sollen die Sussexes einen bestimmten Titel in Absprache mit der Queen nicht mehr nutzen. Neben dem Paar leben auf dem Anwesen in Montecito auch ihre beiden Kinder, Archie (6) und Lilibet (4). Die beiden Mini-Royals sind häufiger auf einem lokalen Markt zu treffen, wo sie Obst und Gemüse verkaufen. Was es mit dieser Erziehungsmethode auf sich hat, verriet Meghan jüngst in einem Podcast-Interview.

Prinz Archie und Prinzessin Lilibet verkaufen Obst und Gemüse – warum Meghans Kinder anpacken sollen

Herzogin Meghan ist in letzter Zeit in einigen Podcasts zu hören, in denen sie gerne über Privates plaudert. So sprach sie beispielsweise in einer Folge ihres eigenen Podcasts „Confessions of a female Founder“ über Komplikationen bei der Geburt eines ihrer Kinder. Im Juni folgte sie nun einer Einladung der britischen Unternehmerin und Podcasterin Emma Grede, Mitbegründerin des Denim-Unternehmens „Good America“. In Gredes Podcast „Aspire with Emma Grede“ sprach die Herzogin über ihre jüngsten geschäftlichen Aktivitäten – aber auch mal wieder über die Familie.

So berichtete Meghan über ihre Freizeitaktivitäten mit Prinz Harry und den Kindern, denen sie im heimischen Montecito nachgehen: „Wir bauen viel Gemüse an. Wir machen manchmal auch einen kleinen Marktstand.“ Dort verkaufe man als Familie dann das selbst angebaute Obst und Gemüse. Das Ziel: Archie und Lilibet, die noch jungen Kinder des Paares, sollen durch diese Arbeit früh den Wert von Geld, aber auch Ressourcen lernen.

„Es gibt einen Preis und einen Wert für Dinge, und das ist besonders wichtig für Kinder, die das Glück haben, in einem privilegierten Zuhause zu wohnen. Sie müssen wissen, dass genauso wie Manieren und der respektvolle Umgang mit anderen auch Dinge einen Wert haben“, sagte die Herzogin im Podcast.

Sie betonte außerdem, wie wichtig Gartenarbeit für Kinder sei: „Gärtnern ist so toll für Kinder, weil es sie Geduld lehrt und sie lernen, ihr Essen zu schätzen.“ Insbesondere Archie dürfte die Arbeit mit den Pflanzen Spaß machen, denn wie bekannt wurde, hat der Mini-Royal schon früh eine Eigenschaft seines Großvaters, König Charles III. übernommen: Er begrüßt Pflanzen.

Familienhobby Gärtnern – So verbringen Harry, Meghan, Archie und Lilibet ihre Freizeit

Die Sussex-Kinder helfen also nicht nur bei der Ernte, sie sind bereits „begeisterte Gärtner“ und besitzen laut Meghan eigene Garten-Werkzeuge. „Ich finde es schön, den Kindern Samen zu geben, die sie selbst pflanzen und später ernten können, wie Zuckererbsen und Basilikum“, ergänzte die Herzogin im Podcast.

Die ehemalige Schauspielerin beschreibt ihren Alltag in Montecito noch weiter. Sie genieße es, morgens die Kinder zur Schule zu bringen, später geschäftliche Termine wahrzunehmen und am Abend wieder bei der Familie zu sein. „Ich liebe es am Ende eines langen Tages. Die Kinder sind um 19 Uhr im Bett. Ich kann dann runtergehen, ein Glas Wein genießen und ihre Lunchboxen vorbereiten. Das schenkt mir Freude und hat etwas Therapeutisches.“