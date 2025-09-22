Außergewöhnlicher Besuch von König Charles: Wie sich der älteste Mensch der Welt an den jungen Royal erinnert

Kurz nach dem Abschied von US-Präsident Donald Trump, der im Zuge eines Staatsbesuchs König Charles und weitere Mitglieder der Königsfamilie auf Schloss Windsor traf, geht es für den Royal geschäftig weiter. König Charles III. hat nun eine weitere besondere Persönlichkeit getroffen.

Außergewöhnlicher Besuch von König Charles beim ältesten Menschen der Welt

Wie unter anderem die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit Berufung auf die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, besuchte der britische Monarch die 116-jährige Ethel Caterham am Donnerstag, dem 18. September 2025, in Lightwater in der englischen Grafschaft Surrey in ihrem Altenheim.

Caterham gilt demnach seit Ende April als wohl ältester Mensch der Welt, nachdem die brasilianische Nonne, Schwester Inah Canabarro Lucas, im Alter von 116 Jahren gestorben war. Caterham wurde am 21. August 1909 geboren – und damit drei Jahre vor der Titanic-Katastrophe, wie die BBC vorrechnet. Außerdem hat sie die Russische Revolution, die Weltwirtschaftskrise, zwei Weltkriege und die Covid-19-Pandemie erlebt.

Laut BBC habe Caterham zuvor angekündigt, dass sie ihre ruhige Geburtstagsfeier gegen ein Treffen mit dem König eintauschen würde. Dieser Bitte kam der Monarch nun einige Wochen später nach.

Wie sich der älteste Mensch der Welt an den jungen Charles erinnert

Auf Pressefotos sind König Charles und die alte Dame in nebeneinanderstehenden Sesseln im Gespräch zu sehen. Laut PA erinnerte sich Caterham unter anderem an Charles' feierliche Amtseinführung als Prinz von Wales durch Queen Elizabeth II. im Jahr 1969 – ein Ereignis, das sie persönlich miterlebt hatte. Damals war Charles gerade einmal 21 Jahre alt.

„Alle Mädchen waren in Sie verliebt und wollten Sie heiraten“, erzählte sie dem jetzigen König laut Angaben der PA. Der soll darauf mit einem herzlichen Lachen und erhobenen Augenbrauen reagiert haben.

Bei den Windsors ist das Erreichen eines hohen Alters derweil auch keine Seltenheit, wie die dpa informierte:

Queen Elizabeth II. wurde 96 Jahre alt.

Ihr Gemahl, Prinz Philipp , wurde 99 Jahre alt.

Die Mutter von Königin Elizabeth II., Queen Mum genannt, wurde sogar 101 Jahre alt.

Übrigens: Beim Staatsbesuch hießen König Charles und Königin Camilla US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau mit zahlreichen Geschenken willkommen – darunter ein handgebundener Lederband zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Auch eine Flagge des Vereinigten Königreiches sowie eine Handtasche der Designerin Anya Hindmarch für First Lady Melania Trump waren darunter. Sie und Donald Trump erwiderten die Geste und brachten dem englischen Königspaar ebenfalls Gastgeschenke mit: König Charles bekam unter anderem eine Nachbildung eines Schwertes von Präsident Eisenhower geschenkt.