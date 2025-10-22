Erneuter Wirbel um Herzogin Meghan: Hat sie sich selbst zur Pariser Fashion-Show eingeladen?

Kaum haben sich die Wogen um Herzogin Meghans Instagram-Video geglättet, sorgt die Herzogin schon wieder für Schlagzeilen. In dem Clip zeigte sie sich an jenem Ort, an dem Prinzessin Diana vor 28 Jahren starb – ein Moment, der für einen immensen Shitstorm in den sozialen Medien sorgte. Diesmal überraschte Meghan Markle mit einem Auftritt auf der Pariser Fashion Week. In der Stadt der Mode zog sie in der Front Row der Balenciaga-Show alle Blicke auf sich. Scheinbar habe sie sich selbst eingeladen. Doch was ist wirklich dran? Wir klären, was hinter ihrem Auftritt steckt und wie er verlaufen ist.

Meghan auf der Pariser Fashion Show: Hat sie sich selbst eingeladen?

Mit diesem Gast hatte wohl niemand gerechnet: Herzogin Meghan auf der Balenciaga-Show während der Pariser Fashion Week. Ganz in weiß gekleidet, mit einer schlichten Bluse, darüber ein übergroßes Cape, dazu eine fließende Hose im gleichen Ton, nahm sie in der ersten Reihe der Show Platz. Selbst der Balenciaga-Chefdesigner Pierpaolo Piccioli schien überrascht – zumindest klang es so, als er im Interview mit The Cut erzählte, wie es zu dem unerwarteten Auftritt der 44-Jährigen kam. „Es ist einfach passiert“, sagte der Italiener lachend.

Ganz so spontan war es dann wohl doch nicht. Meghan und Piccioli stehen laut ihm selbst schon länger im Kontakt. Irgendwann soll sie ihm geschrieben haben: „Ich würde liebend gern zu deiner Show kommen.“ Gesagt, getan.

Für Gesprächsstoff sorgte jedoch nicht nur ihr Look, sondern auch ein Video, das sie während der Show zeigte. Ein plötzlicher Lacher ließ einige Kommentatoren spekulieren, sie habe sich über ein stolperndes Model amüsiert. Ein Sprecher dementierte später diese Annahme. In einem Interview mit der Daily Mail erklärte er, dass ihr Lächeln nichts mit dem Model zu tun gehabt habe.

Herzogin Meghan ist schon länger mit dem Balenciaga-Chef befreundet

So überraschend Meghans Besuch auf der Balenciaga-Show auch wirkte, scheint er doch nicht ganz unerwartet gewesen zu sein: Offenbar ist die Herzogin schon länger mit dem italienischen Designer befreundet. Im Interview mit The Cut spricht Piccioli von einem langjährigen Kontakt. Das bestätigte auch eine Sprecherin der Herzogin dem People-Magazin. Meghan habe schon lange die Mode des Italieners getragen, mehrfach mit ihm zusammengearbeitet und dessen Handwerk und moderne Eleganz bewundert – eine Freundschaft, die sich über Jahre entwickelt hat.

So herzlich wirkte auch ihr Wiedersehen auf der Pariser Fashion Show – wenn auch mit einem leicht holprigen Moment. Bei der Begrüßung stießen die beiden kurz zusammen, wie ein TikTok-Video festhielt. „Sie haben sich fast geküsst“, scherzte ein Untertitel. Selbst wenn der Zusammenstoß für Außenstehende etwas unbeholfen wirkte, zeigt er doch: Auch Royals sind nur Menschen.

Balenciaga-Show: Warum Meghans Auftritt für Diskussionen sorgt

Meghans Auftritt auf der Balenciaga-Show blieb nicht ohne kritische Stimmen. So finden sich unter dem Interview von The Cut Kommentare, die den Besuch der Herzogin als fragwürdig bewerten: „Ich dachte, wir würden Balenciaga boykottieren“, schrieb etwa ein Nutzer.

Die Marke selbst war in der Vergangenheit immer wieder für kontroverse Kampagnen in die Schlagzeilen geraten. Besonders heftig diskutiert wurde 2022 ein Werbespot, in dem Kinder mit Teddybären in Bondage-Outfits posierten, inklusive Hals- und Armbändern aus schwarzem Leder mit Nieten. Die Aktion löste, wie die Welt berichtete, breite Empörung aus und führte zu Boykottaufrufen. Balenciaga entschuldigte sich später offiziell, wie ein Instagram-Post festhielt. Ihr Image scheint aber bis heute noch umstritten zu bleiben.

Übrigens: Neben ihrem überraschenden Auftritt auf der Pariser Fashion Week ist Herzogin Meghan auch auf Netflix zu sehen. In With Love, Meghan gewährt sie Einblicke in ihr Leben – allerdings ohne ihre Kinder Archie und Lilibet.