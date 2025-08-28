Freude bei den Royals: Taylor Swift und Travis Kelce sagen Ja – das feiern auch William, Kate und Meghan

Sängerin Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce haben sich verlobt. Am 26. August 2025 veröffentlichte das Paar einen gemeinsamen Instagram-Post mit Bildern von diesem besonderen Moment. Nicht nur Millionen Fans sind von dieser Nachricht begeistert. Auch das britische Königshaus freut sich für das prominente Paar. So haben die Royals auf die Nachricht der beiden Superstars reagiert.

Prinz William und Prinzessin Kate: So stehen sie zu Taylor Swift

Offizielle Glückwünsche gab es zwar nicht aus dem Königshaus, trotzdem reagierten Prinz William und Prinzessin Kate via Instagram auf die Verlobung. Sie haben den Beitrag des Paares von ihrem offiziellen Profil aus mit einem „Gefällt mir“ markiert. Damit waren sie aber nicht die einzigen Royals, die sich mit Swift und Kelce freuten. Auch Herzogin Meghan befindet sich unter den 33 Millionen Menschen, die unter dem Post auf das Herz klickten.

Dabei erstaunt es wenig, dass das britische Königshaus sich freut: William und Kate gelten bereits seit ein paar Monaten als Taylor-Swift-Fans. Erst im Juni 2024 besuchte der britische Thronfolger gemeinsam mit seinen Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte Swifts gefeierte „Eras Tour“ in London. Dort traf die royale Familie die Musikerin und ihren Verlobten sogar persönlich hinter der Bühne. Dabei weiß man gar nicht, wer von dem Treffen begeisterter war. Taylor Swift postete anschließend ein gemeinsames Selfie mit Prinz William und seinen Kindern auf ihrem Instagram-Account.

Und auch Herzogin Meghan besuchte schon einmal ein Swift-Konzert. Im August 2023 wurde sie im Publikum des SoFi Stadiums im kalifornischen Inglewood gesichtet.

Taylor Swift und Travis Kelce: So reagierte Donald Trump

Bemerkenswert ist hingegen die Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf die Verlobung. Während einer Pressekonferenz darauf angesprochen, antwortete er laut dem Magazin People: „Ich wünsche ihnen viel Glück. Ich halte ihn für einen großartigen Spieler und einen tollen Kerl, und ich halte sie für eine großartige Person, also wünsche ich ihnen viel Glück.“ Für Beobachter sind diese Worte überraschend freundlich, hatte Trump die Sängerin in der Vergangenheit doch stark kritisiert.