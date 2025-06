Geheimnis der Queen gelüftet: Dafür hatte Elizabeth II. immer ein wenig Cash dabei

Die im Jahr 2022 verstorbene Königin Elizabeth II. galt vielen Royal-Fans als Inbegriff königlicher Disziplin – immer elegant, immer perfekt vorbereitet. Dabei wurde über Jahre in der Öffentlichkeit spekuliert, ob die Mutter des amtierenden Königs Charles III. überhaupt jemals Bargeld in ihrer Handtasche bei sich führte. Nun hat ihre frühere Pressesprecherin ein erstaunliches Detail enthüllt: Die Queen hatte tatsächlich Cash dabei – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund.

Geheimnis von Queen Elizabeth II. gelüftet: Cash für die Kirche – und den Nervenkitzel

Laut der britischen Zeitung Daily Mail war lange bekannt, dass die Queen an Sonntagen stets einen sauber gefalteten Geldschein dabeihatte, um damit in der Kirche spenden zu können. „Die Queen bevorzugte es, den Schein am Ende des Gottesdienstes diskret auf den Kollekten-Teller zu legen“, berichtete die Daily Mail bereits 2017. Angeblich bügelten ihre Butler die Pfund-Banknoten sogar, damit sie besonders ordentlich wirkten.



Doch wie jetzt bekannt wurde, trug die frühere Monarchin nicht nur wegen der Kirche Bargeld bei sich. Ailsa Anderson, ihre ehemalige Pressesprecherin, sprach exklusiv im Podcast „The Royals“ der Londoner Times darüber, dass die Monarchin auch bei Pferderennen Bargeld griffbereit hatte. Elizabeth II. habe zwar nicht persönlich gewettet, gab aber ihrem Equerry – ihrem persönlichen Adjutanten – das Geld, damit er in ihrem Namen Einsätze platzierte. Anderson erklärte dazu wörtlich: „Es lief über den Equerry. Sie platzierte den Einsatz nicht selbst, aber die Wettscheine waren vorhanden.“

Eine Szene aus einer Amazon Prime Video-Doku, die Archiv-Aufnahmen der Monarchin zeigte, dürfte jetzt für viele Royal-Fans deutlich mehr Sinn ergeben. In dieser ist die Queen nämlich zu sehen, wie sie 2022 ihre Wettgewinne entgegennimmt. Dabei fragt sie ihren Mitarbeiter: „What do I get?“, woraufhin er ihr 16 britische Pfund reicht. Die Queen lachte nur: „£16? Hah!“

Von Pferden, über Cricket bis Rennsport – nicht jeder teilte die Begeisterung der Queen

Die königliche Familie soll gespalten gewesen sein, was ihre Begeisterung für Pferderennen anging. Während Queen Elizabeth II. mit Kameras in den Ställen sogar die Geburt von Fohlen überwachte – dies berichteten mehrere britische Medien –, zog es ihren Ehemann Prinz Philip während der Pferderennen eher zum Cricket. Anderson schilderte im Podcast: „Der Herzog von Edinburgh schaute lieber Cricket auf dem Fernseher am hinteren Ende der königlichen Loge.“



Der wohl größte Triumph für Elizabeth II. als Pferdebesitzerin war 2013 ihr Sieg beim „Ascot Gold Cup“ mit der Stute „Estimate“. Damit schrieb die Queen Geschichte als erste amtierende Monarchin, die diese Trophäe gewann und 155.960 britische Pfund an Preisgeld einstrich. Anderson erinnerte sich gerührt: „Es gab damals kein trockenes Auge im Haus“. Wussten doch schließlich alle im Buckingham Palace, wie viel Zeit die Monarchin über die Jahre in den Aufbau der Pferdezucht gesteckt hatte.

Auch heute lebt die Tradition weiter: König Charles, der das Erbe seiner Mutter fortführt, ist ein ebenso leidenschaftlicher Rennsport-Fan. Beim Royal Ascot 2023 konnte er mit dem Pferd „Desert Hero“ einen Sieg verbuchen, wie die Times berichtete. Auch 2025 verfolgte er jedes Rennen in Ascot und hoffte, den 200. Jahrestag der königlichen Prozession in Ascot mit einem weiteren Erfolg krönen zu können.

Übrigens: Queen-Enkel Prinz William und seine Ehefrau Kate haben sich jüngst mit ihren drei Kindern über vierbeinigen Familienzuwachs gefreut. Doch nicht jeder beglückwünscht die Familie zu dem freudigen Ereignis. So kritisierte die Tierschutzorganisation PETA William und Kate scharf für die Hundebabys.