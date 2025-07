Der mit viel Aufsehen gestartete Deal zwischen Netflix und dem Royal-Aussteigerpaar Prinz Harry und Herzogin Meghan wird anscheinend nicht verlängert. Wie zuerst People und The Sun berichteten, laufe der Vertrag über 100 Millionen Dollar im September 2025 aus – offenbar ohne neue Projekte in Aussicht. Was Insider zu dem möglichen Netflix-Aus der Sussexes sagten und welche Gründe Netflix haben könnte, den Deal zu beenden.

Harry und Meghans großer Streaming-Deal: Beendet Netflix die Zusammenarbeit?

In einem am 22. Juli erschienenen Artikel soll ein namentlich nicht genannter Insider gegenüber der britischen Sun bezüglich des auslaufenden Vertrags zwischen dem Streaming-Anbieter und dem Herzogspaar erklärt haben: „Die Zusammenarbeit endet ohne Groll. Die Dinge haben sich einfach erledigt.“

Netflix hatte mit dem Paar seit 2020 fünf Shows produziert, darunter die extrem erfolgreiche Doku „Harry & Meghan“. Das letzte noch aktive Projekt aus dem „Archewell-Kosmos“ war „With Love, Meghan“, von dem bereits eine zweite Staffel gedreht wurde. Die Show mit Meghan im Fokus erreichte laut Forbes nur eine Woche lang Platz 10 der Netflix-Top-Listen und belegte in der Halbjahreswertung 2025 Platz 389 mit 25,5 Millionen angesehenen Stunden. Wie es mit dem Projekt um die Herzogin von Sussex weitergeht, ist derzeit unklar.

Auch Prinz Harrys Doku „Polo“, eine Herzensangelegenheit über seinen Lieblingssport, stieß offenbar auf mäßiges Interesse. Laut Einschätzung des People Magazine blieb die Doku deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Zuschauerzahl sei bei lediglich 500.000 Haushalten gelegen.

Der Insider behauptete gegenüber der Sun: „Netflix glaubt, dass es alles aus dem Paar herausgeholt hat, was möglich war.“ Er befand weiter: „Netflix war clever, denn sie haben mit der ersten Dokumentarserie eine Menge Zuschauer gewonnen und wussten realistisch gesehen, dass dies der Höhepunkt der Inhalte des Montecito-Duos sein würde.“

Der Streaming-Gigant sei nicht unzufrieden mit diesem Ausgang. Man habe mit Harry und Meghan die ersten Erfolge erzielt und eine der meistdiskutierten Serien aller Zeiten produziert. „Die Inhalte wurden danach schwächer, aber ehrlich gesagt war für 20 Millionen Pfund pro Jahr alles besser als nichts.“

Netflix trennt sich von Harry und Meghan – ist Projekt mit König Charles III. der Grund?

Noch im März 2025 Netflix-CEO Ted Sarandos: „Wir sind ein stiller Partner in Meghans Unternehmen, und es ist ein interessantes Modell für uns.“ Doch nun scheint selbst die Kooperation rund um Meghans Lifestyle-Marke „As Ever“ auf der Kippe zu stehen.

Ein Netflix-Insider deutete gegenüber der Sun an, dass der Streamingdienst seine Strategie neu ausrichten wolle. Möglicherweise habe hierbei der jüngst verkündete Deal mit Harrys Vater, König Charles III. und Schauspieler Idris Elba eine Rolle gespielt. Gemeinsam produzieren sie eine Dokumentation über die „King’s Trust-Initiative“. Ein Vertrag mit Harry und Meghan könnte hier als Störfaktor empfunden worden sein, mutmaßt das Boulevardblatt.

Doch was bedeutet der geplatzte Deal für Prinz Harry und Herzogin Meghan? Abgesehen vom finanziellen Rückschlag – laut The Sun „ein massiver Einnahmeverlust“ – steht auch ihr Image als Medienunternehmer auf dem Prüfstand. Ob es bei Netflix je wieder zu einer Zusammenarbeit mit Harry und Meghan kommt, bleibt offen. Laut Forbes sei ein „Einzelprojekt in der Zukunft nicht ausgeschlossen“. Weder Netflix noch die Pressesprecher der Sussexes wollten sich zu dem Thema äußern.