Herber Schlag: Prinzessin Kates Assistentin zieht Schlussstrich nach 15 Jahren

Das Leben von Prinz William und Prinzessin Kate ist nach dem Protokoll des britischen Königshauses streng durchgetaktet. Von Charity-Events über Staatsbanketts oder Großereignisse wie Royal Ascot – der Terminkalender der Royals ist immer gut gefüllt. Umso wichtiger, dass sich der Prinz und die Prinzessin von Wales auf ihre Mitarbeiter verlassen können. Eine sehr verlässliche Mitarbeiterin verlässt nun aber ihre Reihen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Wie wird es für Prinzessin Kate nach diesem Abgang weitergehen?

Verlust für Kate: Vertraute verlässt Palast nach 15 Jahren Dienst

Seit 2010 war Natasha Archer Teil der königlichen Familie – zunächst als persönliche Assistentin für Prinz William und Prinzessin Kate, später als „Senior Private Executive Assistant“. Die 37-Jährige galt laut The Times als „invaluable“ in Adelskreisen – also als unbezahlbar wertvoll für Prinzessin Kates Team. Die britische Zeitung berichtet, dass Archer eng mit der Prinzessin zusammenarbeitete. Dabei soll sich eine vertrauensvolle, beinahe freundschaftliche Beziehung zwischen der Prinzessin und Archer entwickelt haben.

Archer wurde über die Jahre zu einer der engsten Vertrauten von Kate. Ihre Rolle ging weit über die Terminplanung hinaus. Laut dem People-Magazine, welches über den Abgang exklusiv berichtete, war sie maßgeblich für die Modeentscheidungen der Prinzessin verantwortlich – ein Einfluss, der zur Entstehung des sogenannten „Kate-Middleton-Effekts“, der auf Prinzessin Charlotte übergehen könnte, beitrug: Modeartikel, die Kate trägt, sind häufig binnen Stunden ausverkauft. Wie der Mirror berichtet, war Archer unter anderem auch dafür verantwortlich, dass Prinz William 2019 in Pakistan ein traditionelles Sherwani trug – ein Tabubruch des britischen Protokolls mit modischem Signalwert.

Darüber hinaus war Archer bei fast allen großen Meilensteinen der Familie dabei – von Kates ersten großen Reisen über die Geburt von Prinz George – sie wurde vor dem Lindo Wing mit Kates Friseurin gesichtet – bis hin zu hochrangigen Staatsbanketten. Auch zuletzt begleitete sie die Prinzessin, etwa beim Empfang des französischen Präsidenten Macron.

„Neue Herausforderungen“ für Kates persönliche Assistentin – Palast schweigt sich über Weggang aus

Doch wie geht es für die treue Assistentin von Kate nun weiter? Wie People berichtet, verlässt Archer den Palast, um ihre eigene Beratungsfirma zu gründen. Genauere Details sind bislang nicht öffentlich, doch laut The Times sagte eine Freundin Archers: „Es war für sie ein großes Privileg, so eng mit der königlichen Familie zu arbeiten. Sie freut sich nun aber auf neue Herausforderungen und wird ihre Zeit am Hof in bester Erinnerung behalten.“

Allerdings: Weder Natasha Archer noch der Palast haben sich öffentlich zu den Beweggründen geäußert, die hinter ihrem Weggang stecken. Alle Informationen stammen aus Medienberichten britischer Zeitungen. Während The Times und People auf enge Kontakte zu Archers Umfeld hinweisen, verweigerten sowohl Archer als auch der Palast auf Anfrage die Stellungnahme zu dem Thema.