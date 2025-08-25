Royal-Fans sind aus dem Häuschen – ein neuer Post von Herzogin Meghan sorgt für Spekulationen und Begeisterung zugleich. In einem Clip, der am Freitag, 22. August 2025, veröffentlicht wurde, zeigt sie ihren Ehemann Prinz Harry in einer überraschenden Situation. Doch es ist nicht nur das Video selbst, das für Gesprächsstoff sorgt – sondern vor allem eine liebevolle Botschaft, die Meghan an ihn richtet.

Was genau hat sie gepostet und warum bedenkt sie Harry mit einem Fuchs-Emoji?

Meghan nennt ihn „Fuchs“ – Fans feiern Prinz Harry nach neuem Video

In ihrer Instagram-Story vom 22. August veröffentlichte Herzogin Meghan ein Video, das Prinz Harry beim Surfen in Kelly Slater‘s Surf Ranch zeigt – und zwar erstaunlich souverän. Unterlegt ist der Clip mit dem 90er-Hit „Whatta Man“ von Salt-N-Pepa.

Dazu schrieb Meghan augenzwinkernd: „Wir unterbrechen unser reguläres Programm, um Ihnen diese wichtige Nachricht zu übermitteln...“ und fügte ein Fuchs-Emoji hinzu.

Für eingefleischte Harry und Meghan-Fans kam der Spitzname am Ende des Posts allerdings nicht überraschend: Bereits in einem früheren Podcast-Interview mit Jamie Kern Lima sprach Meghan offen über ihren Ehemann – und verglich ihn liebevoll mit einem „Fuchs“. „Er ist auch ein Fuchs, falls Sie das noch nicht bemerkt haben. Mein Mann ist sehr, sehr gutaussehend, aber sein Herz ist noch schöner“, schwärmte sie damals.

Harry als „Fuchs“? Woher stammt Meghans Spitzname für den Royal?

Mit dem Fuchs-Emoji auf Instagram knüpfte Meghan also an ein Zitat an, das bei Fans schon damals gut ankam. Der Spitzname „Fuchs“ ist bei näherem Hinsehen mehr als nur ein verspielter Kosename. Zum einen spielt er augenscheinlich auf Prinz Harrys markante rote Haare an – im englischen Sprachraum ist der Vergleich mit einem Rotfuchs bei rothaarigen Menschen verbreitet. Zum anderen hat der Fuchs im angloamerikanischen Kulturkreis auch eine tiefere, positiv besetzte Symbolik: Er gilt als attraktiv, clever und charmant.

Auch andere Spitznamen spielten in der Beziehung von Harry und Meghan übrigens eine Rolle. In derselben Podcast-Folge erzählte die Herzogin laut Hello!: „Ich konnte niemandem sagen, wen ich date. Also haben wir uns nur mit unseren Anfangsbuchstaben angesprochen. Harry wurde in diesem Zusammenhang zu „H“ und Meghan zu „M“ – alles aus dem Wunsch heraus, die Beziehung zwischen dem Royal und der Schauspielerin geheim zu halten.