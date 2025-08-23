Es ist eine Entscheidung mit nicht geringer Sprengkraft: Wer wird die Patenschaft für „Cosima Florence“ übernehmen, die neugeborene Tochter des Herzogs und der Herzogin von Westminster? Was nach einer reinen Familienfrage klingt, könnte für die britische Königsfamilie viel mehr bedeuten – vor allem für die zerstrittenen Brüder Prinz William und Prinz Harry. Warum das Thema derzeit die Adelskreise beschäftigt und welcher der beiden Brüder offenbar schon als Patenonkel „gesetzt ist“.

Prinz William als Patenonkel – sorgt ein Baby für Versöhnung mit Prinz Harry?

Der Vater des Babys ist kein Unbekannter. Hugh Grosvenor ist nicht nur einer der vermögendsten Männer des Vereinigten Königreichs, sondern ein enger Freund der beiden Prinzen. Sowohl Prinz George, ältester Sohn von Prinz William, als auch Prinz Archie, Harrys Sohn, sollen den 34-jährigen Herzog von Westminster bereits zum Paten haben. Dies geht aus mehreren Berichten in britischen Medien wie der Londoner Times hervor.

Nun ist „Hughie“, wie seine Freunde ihn laut der Daily Mail offenbar nennen, selbst Vater und es wird angenommen, dass er die Ehre des Patenamts in Richtung der Royals zurückgeben wird. Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, wie es derzeit um das Verhältnis zwischen Prinz William und seinem jüngeren Bruder steht. Angeblich haben die Geschwister seit der Zeit nach Königin Elizabeths II. Tod im September 2022 nicht mehr miteinander gesprochen. Diese Behauptung beruht auf den Aussagen anonymer Quellen gegenüber der Times.

Freunde und Bekannte der Brüder stehen seitdem also gewissermaßen zwischen den Stühlen. Auch der Herzog von Westminster, der sich bei seiner Hochzeit mit Olivia Henson im vergangenen Jahr allerdings für einen von ihnen entschieden hat: Prinz William war als „Usher“ – also Platzanweiser – Teil der Zeremonie. Prinz Harry hingegen blieb der Trauung fern. Ob er ausgeladen wurde oder die Feier aus freien Stücken mied, ist bis heute nicht geklärt. Gegenüber der Times behauptete ein Vertrauter des Westminster-Paares, die Situation zwischen den Brüdern sei damals zu angespannt und „zu heikel“ gewesen. „Hugh wollte nichts, was Olivias Tag überschattet“, wird die Quelle zitiert.

Prinz William und Prinz Harry: Gemeinsam als Paten für das Westminster-Baby?

Nun muss sich Hugh Grosvenor also erneut entscheiden – dieses Mal hinsichtlich des Patenamtes für seine Tochter. Ein gemeinsames Amt für beide Brüder wäre sicherlich eine klare Aussage: Versöhnung ist möglich. Dies würde wohl insbesondere Prinz Harry entgegenkommen, denn er selbst hat zuletzt mehrfach signalisiert, dass er sich eine Annäherung an seine Familie wünscht. In einem Interview mit der BBC im Mai 2025 sagte er: „Es hat keinen Sinn mehr, weiterzukämpfen. […] Ich würde mir eine Versöhnung wünschen.“

Doch er gab damals auch zu, dass sein Vater nicht mehr mit ihm spricht – und auch zu Prinz William fehlt jeder direkte Draht. Der ältere Sohn von König Charles III. soll sich mehreren Berichten zufolge klar von seinem Bruder distanzieren und keine Bereitschaft zeigen, eine Versöhnung zu unterstützen. Das Magazin Marie Claire schreibt beispielsweise, William wolle offenbar keine „Wiedergutmachung erben“, die sein Vater arrangieren könnte. William bleibe unbeteiligt an laufenden Friedensgesprächen zwischen Harry und dem Königshaus.

Laut der Daily Mail, die mit Freunden des Westminster-Paares gesprochen haben will, sei William als Patenonkel der kleinen Cosima bereits gesetzt. Dass Harry überhaupt in Betracht gezogen wird, zeigt, wie sehr Hugh Grosvenor sich selbst anscheinend als Vermittler sieht. Ein angeblicher Freund der Familie brachte es gegenüber der Daily Mail auf den Punkt: „Es ist unglaublich traurig, dass es so weit gekommen ist. Hugh ist einer der wenigen, die mit beiden Brüdern noch ein gutes Verhältnis haben.“

Es gilt abzuwarten, ob eine gemeinsame Patenschaft, sollte es denn dazu kommen, die Kluft zwischen William und Harry überbrücken kann.