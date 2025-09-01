Plötzlich blond? So hell waren die Haare von Prinzessin Kate noch nie

Prinzessin Kate punktet, seitdem sie in Amt und Würden steht, bei ihren Fans mit ihrer Art. Selbst angesichts ihrer ernsthaften Krebserkrankung schenkte sie der Öffentlichkeit nach Möglichkeit ein Lächeln. Veränderungen und Skandale bei den britischen Royals hin oder her, zumindest nach außen hin gehört Kate sonst nicht zum Kreis, der viel Aufsehen um sich macht. Dennoch steht sie regelmäßig in Zentrum von Spekulationen. Gerade ihr Äußeres ist immer wieder Ausgangspunkt von Diskussionen unter ihren Anhängern und darüber hinaus. Seit ihrer Krebstherapie 2024 richtet sich der Blick der Beobachter oft auch auf ihre Haare – dort tut sich scheinbar etwas.

Was macht Prinzessin Kate mit ihren Haaren?

Mit der Tradition zu brechen hat bei den Royals einen gewissen Stellenwert, selbst wenn es „nur“ um das neue Zuhause von Prinz William und seiner Kate geht. Auch wenn ihr Mann laut einer Umfrage der noch beliebtere Royal ist, richten sich die Blicke oft auch auf sie. Zu erinnern wäre beispielsweise an die Foto-Manipulation, die für Kate und Co. zum PR-Desaster wurde und die zeigte, dass bei ihr ganz genau hingeschaut wird.

Beim Wimbledon-Tennisturnier, so zeigt es auch das Foto dieses Artikels, konnte man unter dem großen Strohhut nur mutmaßen, dass sich ein gewisser Style-Umbruch bei ihr andeutet. Doch wer die Prinzessin näher verfolgt, weiß auch: Seit mehreren Monaten deutet sich an, dass Kate die Haarfarbe wechseln könnte. Denn bereits im Winter zeigte sich die Prinzessin mit hellen Akzenten. Medien wie das Modemagazin Vogue sind sich sicher, dass ihr sich verändernder Look einen neuen Trend bedeuten könnte. So habe Prinzessin Kate, etwa beim Staatsempfang für Frankreichs Präsidenten Macron in Wales Anfang Juli, schon die Mischung aus brünett und blond – auch „bronde“ genannt – getragen.

Aktuelle Fotos nach einem Gottesdienst sorgen für Gesprächsstoff über den offenbar nächsten Schritt des Stylewechsels.

Übrigens: Trotz Chemotherapie hatte Kate keinen großen Verlust ihres Haars zu beklagen.

Plötzlich blond: Wie hell sind die Haare von Prinzessin Kate?

Dass sich Prinzessin Kate beispielsweise für ihre eigene Hochzeit selbst geschminkt hat, wissen vermutlich die wenigsten über sie. Auch der hellere Haarton ist auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erkennen. Wie das Boulevard-Blatt Daily Mail berichtete, gibt es Aufnahmen vom 24. August 2025, welche offenbar nach einem Gottesdienst in Balmoral entstanden sind. Die Fotos zeigen Kate im Auto sitzend, mit noch helleren Haaren als zuletzt.

Ihre „wallenden Locken“ wirkten offenbar blonder als zuvor, heißt es in der Vogue. Neben Kate befanden sich auch ihr Mann, Prinz William, ihre gemeinsamen Kinder sowie König Charles und Königin Camilla im Auto. Der eindeutige Star scheint an diesem Sonntag jedoch der neue, „sonnenverwöhnte“ Look der Prinzessin gewesen zu sein. Allerdings sei derzeit nicht bestätigt, ob die Haare nur heller wirkten oder ob Kate nun vollends den Schritt von brünett zu blond gewagt hat.

Übrigens: Eine bestätigte Veränderung gibt es in Kates Leben derzeit dennoch: Wie verschiedene Medien berichten, gehen sie und ihre Assistentin doch nach 15 Jahren künftig getrennte Wege.