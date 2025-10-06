Wenn es um charmante Anekdoten aus dem Alltag der königlichen Familie geht, sorgt primär der jüngste Spross von Prinz William und Prinzessin Kate regelmäßig für Schlagzeilen: Prinz Louis, gerade einmal sieben Jahre alt, hat ein neues Hobby entdeckt, das nicht nur für heitere Momente im Palast sorgt, sondern auch seine Mutter Prinzessin Kate zum Lachen bringt.

Prinz Louis sorgt für Chaos im Haus – dieses Hobby bringt Prinzessin Kate zum Schmunzeln

Bei einem Besuch der Pfadfinder in Frogmore Gardens im Rahmen des jüngsten Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump und dessen Frau Melania sprach Prinzessin Kate offen über die kleine Obsession ihres Sohnes. Diese hat mit den ersten Herbstfarben Einzug im Adelaide Cottage, dem Heim der Familie, gehalten.

„Wir finden ständig Conkers in Schränken, in seinem Bett – überall Conkers!“, erzählte Kate laut Hello! lachend im Gespräch mit dem Pfadfinder-Betreuer Dwayne Fields. Conkers ist die Bezeichnung für die glänzenden Samen der Rosskastanie, die im Herbst von den Bäumen fallen. Prinzessin Kate zufolge versteckt ihr Jüngster seine Fundstücke nicht nur in Schränken und unter der Bettdecke, sondern packt sie auch in seine Spielzeug-Trucks, um damit zu spielen.

In bester britischer Tradition: Prinz Louis im Kastanien-Sammelfieber

„Die Prinzessin erzählte eine Geschichte über ihre Kinder und das Sammeln von Kastanien, wenn sie spazieren gehen“, berichtete Fields. Er betonte, wie wichtig es offenbar für Kate sei, bei öffentlichen Terminen auch ihre Rolle als Mutter zu zeigen: „Es ist klar, dass das für sie als Mutter etwas ganz Besonderes ist.“

Das Hobby von Prinz Louis knüpft übrigens laut Historic UK an eine alte britische Tradition an: Das Spiel „Conkers“, bei dem Kinder die Kastanien an einer Schnur gegeneinander schlagen, bis eine zerbricht. Auch wenn das Spiel an Beliebtheit verloren hat, werden die glänzenden Kastanien nach wie vor von vielen Kindern im Land gesammelt – und nun auch von einem kleinen Royal.

Übrigens: Louis steht in der Thronfolge der Briten hinter seiner Schwester Prinzessin Charlotte (10), seinem älteren Bruder, Prinz George (12) und Papa Prinz William. Williams jüngerer Bruder, Prinz Harry, befürchtet schon länger, dass Louis und Charlotte als „Spares“ für George ein ähnliches Schicksal wie er erleiden und sich zurückgesetzt fühlen könnten. William und Kate tun offenbar jedoch alles, um dies zu verhindern.