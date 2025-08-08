Prinz William und Prinz Harry trauern: Cousine im Alter von 20 Jahren gestorben

Große Trauer im britischen Königshaus: Rosie Roche, eine Cousine von Prinz William und Prinz Harry, ist im Alter von nur 20 Jahren gestorben. Die junge Frau war die Enkelin von Prinzessin Dianas Onkel, Edmund Roche, Baron Fermoy, und damit familiär mit den beiden Royals verbunden. Wie mehrere britische Medien berichten, starb Roche am 14. Juli 2025 im Haus ihrer Familie im südenglischen Wiltshire. Die genauen Umstände ihres Todes sind Gegenstand einer laufenden Untersuchung.

Familiäre Tragödie bei den Royals: Junge Cousine von William und Harry stirbt mit 20 Jahren

In der Nähe der jungen Frau wurde laut dem Coroner‘s Court in Wiltshire eine Schusswaffe gefunden. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es jedoch nicht, schreibt der Mirror. Die Todesumstände gelten demnach als „nicht verdächtig“, doch die offizielle Untersuchung wurde auf den 25. Oktober 2025 vertagt.

Einige Medien – wie The Sun – berichten, dass Roche von ihrer Mutter und Schwester gefunden worden sei, als sie gerade für einen Urlaub mit Freunden packte. Diese Details sind bislang allerdings nicht offizielle bestätigt.

Der Fall erinnert viele Royal-Fans an den plötzlichen und tragischen Tod von Thomas Kingston im Februar 2024 – dem Ehemann von Lady Gabriella, einer Cousine von König Charles III. Auch damals war eine Schusswaffe in der Nähe gefunden worden, die Ermittlungen ergaben später Suizid.

Royals: Haben sich William und Harry schon geäußert?

Roche war Studentin der Englischen Literatur an der angesehenen Durham University. In einer offiziellen Stellungnahme sagte Wendy Powers, Direktorin des University College und stellvertretende Vizekanzlerin: „Rosie hatte sich wunderbar in das Collegeleben eingelebt und viele Freundschaften geschlossen. Sie war bekannt für ihre Kreativität, ihre Liebe zu Büchern, Poesie und Reisen. Sie wird sehr vermisst werden.“

In einer Todesanzeige in der Yorkshire Post schrieb ihre Familie: „Geliebte Tochter von Hugh und Pippa, großartige Schwester von Archie und Agatha, Enkelin von Derek und Rae Long.“ Eine private Beisetzung hat bereits stattgefunden, ein öffentlicher Gedenkgottesdienst ist geplant.

Weder Prinz William noch Prinz Harry haben sich bisher öffentlich zu dem tragischen Verlust geäußert. Laut The Sun wollte sich ein Sprecher von Prinz William auf Anfrage der Zeitung nicht äußern.

Hinweis: Wenn Sie selbst in einer emotional belastenden Situation sind oder Hilfe brauchen, können Sie sich jederzeit an die Deutsche Telefonseelsorge wenden. Die kostenlose, anonyme Hilfe erreichen Sie unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Darüber hinaus bietet die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention umfassende Unterstützung – eine Übersicht finden Sie auf deren Website.