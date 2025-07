Seit drei Jahren leben Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis im beschaulichen Adelaide Cottage, nur einen kurzen Spaziergang von Schloss Windsor entfernt. Die vier Schlafzimmer umfassende Residenz gilt jedoch als vergleichsweise schlicht – zumindest für die Verhältnisse der königlichen Familie. Schon bei ihrem Einzug im August 2022 war klar: Dies würde kein Zuhause für immer werden. Nun behauptet ein Insider gegenüber der Daily Mail: „Sie haben das Gefühl, dass ihnen Adelaide Cottage zu klein geworden ist und sie etwas Größeres brauchen.“ Ein ganz bestimmtes Anwesen sollen William und Kate dabei schon ins Auge gefasst haben.

Prinzessin Kate und Prinz William vor Umzug? Wo die Königsfamilie bald leben könnte

Wie die Daily Mail exklusiv von einer nicht namentlich genannten Quelle erfahren haben will, denken William und Kate derzeit über einen Umzug nach Fort Belvedere nach. Das imposante, neugotische Anwesen aus dem 18. Jahrhundert liegt laut dem Buch „Royal Landscape: The Gardens and Parks of Windsor“ etwas versteckt im Windsor Great Park und bietet auf 59 Hektar Grundstück reichlich Raum – darunter ein Rosengarten, ein Gewächshaus, eine Reitschule, drei Cottages für Bedienstete sowie ein eigener Swimmingpool samt Tennisplatz. Letzterer wäre für Kate und Tochter Charlotte, beide begeisterte Tennisspielerinnen, ein großer Pluspunkt.

Das historische Anwesen war einst Wohnsitz von Edward VIII., Onkel von Königin Elizabeth II., der dort 1936 seine Abdankung unterzeichnete – ein geschichtsträchtiger Ort mit Symbolkraft.

Allerdings handelt es sich bei dem möglichen Umzug zunächst nur um Spekulationen. Beschlossen sei noch lange nichts, schreiben sowohl die Daily Mail als auch der Mirror. Zuvor war zeitweise über einen möglichen Wechsel in die Royal Lodge spekuliert worden, wo aktuell Prinz Andrew, Williams Onkel, lebt. Auch ein eigener Flügel im Schloss Windsor war im Gespräch – beide Optionen scheinen aber laut Medienberichten vom Tisch.

Umzug vom Adelaide Cottage – nächster Schritt für William und Kate?

Der Zeitpunkt für eine Veränderung wäre symbolträchtig: Nach Kates öffentlicher Krebsdiagnose im Vorjahr und ihrer Genesung fernab der Öffentlichkeit könnte ein Ortswechsel einen Neuanfang markieren. Adelaide Cottage hatte ihr während der Chemotherapie Privatsphäre geboten – doch nun steht für die Familie eine neue Phase an.

Ein weiterer Aspekt, den William und Kate vermutlich bedenken: Prinz George steht vor dem Wechsel auf eine weiterführende Schule. Laut Daily Mail gilt das elitäre Eton College als Favorit, neben Kates Wunsch Marlborough College. Der Standort von Fort Belvedere – ländlich, abgeschirmt, aber nah genug zu Eton – könnte in der Entscheidungsfindung des Paares eine Rolle spielen.