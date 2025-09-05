Seltener Einblick bei Dreharbeiten: Herzogin Meghan zeigt Lilibet und Archie am Set von „With Love, Meghan“

Am 26. August startete auf Netflix die zweite Staffel von Meghans Serie „With Love, Meghan“. Passend dazu veröffentlichte die Herzogin auf ihrem Instagram-Kanal einige Schnappschüsse vom Set und gewährte ihren Followern damit einen besonderen Einblick hinter die Kulissen. Für Royal-Fans gab es dabei eine außergewöhnliche Überraschung: Neben Aufnahmen vom Setting und Bildern von sich selbst teilte Meghan, die seit 2020 gemeinsam mit Prinz Harry im kalifornischen Montecito lebt, gleich mehrere Fotos, auf denen ihre beiden Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, zu sehen sind – wenn auch nur von hinten. Auch Ehemann Harry ist auf einer der Aufnahmen zu entdecken. Welche besonderen Momente die Herzogin auf ihrem Profil veröffentlicht hat, erfahren Sie hier.

Am Set von „With Love, Meghan“: Stehlen Archie und Lilibet ihrer Mutter die Show?

Auch die zweite Staffel von „With Love, Meghan“ verspricht wieder allerlei kulinarische Highlights, kreative DIY-Projekte und den einen oder anderen prominenten Gast, wie zum Beispiel Model Chrissy Teigen oder den britischen Modedesigner Tan France. Die beiden Kinder von Meghan und Harry dürften ihnen jedoch jetzt bereits die Show gestohlen haben – zumindest was die Promotion der neuen Staffel betrifft. Obwohl die beiden Kinder und Ehemann Harry in der Serie selbst keinen Auftritt haben, zeigen die Fotos, dass die Familie der Herzogin trotzdem ein wichtiger Bestandteil der Dreharbeiten war – jedenfalls hinter den Kameras.

Ein Bild der Fotoreihe zeigt, wie Archie und Lilibet ihrer Mutter am Set über die Schulter schauen und die Dreharbeiten aufmerksam über einen Monitor verfolgen. Auf einer weiteren Aufnahme ist Lilibet von hinten zu sehen, wie sie auf einem Regiestuhl Platz genommen hat. Auch Archie taucht auf einem zusätzlichen Schnappschuss auf: Er hält eine Filmklappe in den Händen – sein Gesicht hat Meghan jedoch mit einem Emoji verdeckt. Besonders ein Detail dürfte den Fans bei dem Post ins Auge fallen: die Haare des royalen Nachwuchses: Mit ihrer auffällig roten Mähne kommen Archie und Lilibet optisch ganz eindeutig nach ihrem Papa.

Harry und Meghan: Gibt es einen Grund für das öffentliche Teilen der Bilder?

Während private Einblicke wie diese früher noch eine echte Seltenheit waren, gibt sich Herzogin Meghan inzwischen deutlich offener und teilt immer häufiger Fotos und Videos ihrer Familie, die sich bereits vor Jahren aus dem britischen Königshaus zurückgezogen hat. So veröffentlichte sie etwa anlässlich von Lilibets viertem Geburtstag rührende Aufnahmen von sich und ihrer Tochter. Und auch ihrem Mann widmete Meghan liebevolle Worte: Zum Vatertag im Juni teilte sie ein herzergreifendes Video, das zahlreiche intime Momente von Harry mit seinen Kindern zeigt.

Dass Meghan in den vergangenen Monaten vermehrt Fotos ihrer Kinder auf Instagram veröffentlicht hat, ist laut Royal-Experten kein Zufall. Vielmehr könnte dahinter ein Sinneswandel des Paares stecken. Wie unter anderem die britische Boulevardzeitung Daily Mail berichtete, soll das verstärkte Teilen von Bildern ein verzweifelter Versuch sein, die Aufmerksamkeit von König Charles auf sich zu ziehen. Das letzte Treffen zwischen dem Großvater und seinen Enkeln soll dem Mirror zufolge bereits im Juni 2022 stattgefunden haben, anlässlich der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der verstorbenen Königin Elizabeth II.

Dass die Situation zwischen Harry, Meghan und der britischen Königsfamilie angespannt ist, ist allgemein bekannt. Derzeit kursieren jedoch Gerüchte, dass es zu einer möglichen Aussprache zwischen Harry und Charles kommen könnte, wenn Harry im September nach London reist. In einem Interview mit dem britischen Nachrichtensender BBC betonte der Prinz selbst, wie sehr er sich eine Versöhnung mit seiner Familie wünsche.