Für Herzogin Meghan hätte es eigentlich ein glanzvoller Auftritt auf der Pariser Fashion Week werden sollen: Luxusmarken, internationale Presse und Modeikonen. Doch was als eleganter Auftritt begann, entwickelte sich innerhalb weniger Stunden zu einem großen Shitstorm. Der Auslöser: ein kurzer Clip auf ihrem Instagram-Kanal, gefilmt während ihrer Fahrt durch die nächtliche Metropole. Für viele Fans war es ein Einblick in das Jetset-Leben der Royals – für andere ein Zeichen von völliger Unsensibilität gegenüber der königlichen Familie. Doch was war geschehen?

Shitstorm für Meghan: So respektlos verhielt sie sich am Unfallort von Diana in Paris

In dem Instagram-Video sieht man Meghan, wie sie auf der Rückbank einer Limousine sitzt, die Füße entspannt hochgelegt, während die Lichter von Paris vorbeiziehen. Nichts Ungewöhnliches – bis man erkennt, wo sie sich gerade befindet: Die Kamera schwenkt auf eine Brücke, im Hintergrund ist die Pont de l’Alma zu sehen. Genau dort, nur wenige Meter entfernt, verlor Prinzessin Diana im August 1997 bei einem Autounfall ihr Leben. Die Video-Ausschnitte hat die Daily Mail in einem Artikel festgehalten.

Dass ausgerechnet Meghan, die Schwiegertochter der verstorbenen Prinzessin, diese Szene teilte, löste im Netz eine Welle der Empörung aus. Auf X sprachen Nutzer von einer „geschmacklosen Geste“ und einer „bewusst gewählten Symbolik“. Ein Kommentar lautete: „Sie hatte nichts mit Diana zu tun – warum inszeniert sie sich an diesem Ort?“

Herzogin Meghan – kein Kommentar auf Instagram

Auch Royal-Experte Richard Fitzwilliams fand in der Daily Mail – das Blatt ist der Herzogin gegenüber sehr kritisch eingestellt – deutliche Worte. Die Aktion sei „mehr als dumm“ und „unsensibel über alle Maßen“. Niemand, behauptet Fitzwilliams, hätte Herzogin Meghan zu einem solchen Posting geraten. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Prinz Harry das angemessen findet. Dianas Tod hat ihn zutiefst geprägt.“

Bislang hat Herzogin Meghan weder den Beitrag gelöscht noch auf die Kritik reagiert. Ihre Instagram-Kommentare bleiben wie gewohnt deaktiviert. Laut Stern war sie ohne Prinz Harry nach Paris gereist, um die Balenciaga-Schau zu besuchen – ihr erster Europa-Auftritt seit den Invictus Games 2023.

Ob Meghan wusste, an welchem symbolisch aufgeladenen Ort sie filmte, oder ob es sich um einen unglücklichen Zufall handelte, bleibt offen. Doch in der Öffentlichkeit genügt oft ein einziger Clip, um für Empörung zu sorgen – besonders, wenn er an Prinzessin Dianas tragisches Schicksal erinnert.